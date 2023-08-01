產業園區低碳轉型專案辦公室揭牌 引領工業區淨零碳排

協助工業區廠商邁向2050淨零碳排，中華民國工業區廠商聯合總會成立「產業園區低碳轉型專案辦公室」，今(1)日由聯合總會理事長賴博司與經濟部工業局長連錦漳、經濟部加工出口區管理處長楊伯耕共同主持落成揭牌儀式。

包括聯合總會三位副理事長、理監事，以及各工業區廠協會理事長、廠商代表都到場見證，正式宣告引領工業區全力推動低碳轉型。

賴博司指出，中華民國工業區廠商聯合總會為全台七大工商團體之一，以促進全國各工業區廠商擴展商機、保障企業合法權益、帶動國家經濟發展為成立宗旨，目前共有90個工業區廠商協進會會員，涵蓋經濟部工業局轄下、縣市政府開發、民間自行開發的各類工業區以及部分加工出口區。

中華民國工業區廠商聯合總會成立23年來，持續透過會務組織運作與專案計畫執行，關注不同政策與議題；此次成立「產業園區低碳轉型專案辦公室」，即是促進工業區廠商響應工業局產業升級轉型低碳化輔導計畫等政策與措施的最佳體現。

賴博司表示，全台工業區有九成廠商都是中小企業，許多中小企業很想參與淨零碳排行列，但需要有所指引來搭接國際趨勢。

中華民國工業區廠商聯合總會開設「產業園區低碳轉型專案辦公室」後，將攜手90個工業區廠協會共同發揮力量，引領工業區邁向淨零碳排正確的路徑，由下而上所有工業區廠商都能透過專案辦公室獲得服務，取得經濟部工業局製造業低碳輔導相關計畫、溫室氣體盤查課程等政府資源，透過低碳轉型提升競爭力。

賴博司說，上月中(7月17日)，中華民國工業區廠商聯合總會、台中市大里工業區廠商協進會共同發起「大里工業區碳管理聯盟」，以大里工業區為圓心，擴展到週邊工業區，有超過26家中小企業投入低碳轉型。

「產業園區低碳轉型專案辦公室」成立後，亦將以大里案例為示範，作為全國工業區廠商面對氣候變遷因應調適的學習標竿。

未來透過課程培力、政府資源與實地現地執行碳盤查，找出碳排放熱點，進而獲得智慧化、低碳化的改善建議，媒合數位轉型、淨零轉型解方和申請政府補助。

連錦漳說明，2050淨零碳排路徑圖出爐後，減碳即是未來幾年產業不可忽視的焦點，經濟部工業局已擬訂許多協助產業減碳的具體做法，其中與工業區廠商最為攸關的項目，是低碳輔導與個案補助：輔導部分，共有1,800家名額，只要自付4萬元就能獲得3份重點報告書(智慧化、低碳化、碳盤查)。

個案補助則是10人以上企業，都能夠申請上限500萬元的政府經費來汰換設備或系統，真正做到減碳。此次中華民國工業區廠商聯合總會「產業園區低碳轉型專案辦公室」的成立，正是以輔導、補助為推動主軸，由工業區聯合總會、廠協會來領航執行，相信會有更多廠商願意投入。

2050淨零碳排需要全體產業共同努力，工業區是台灣經濟發展多年以來的產業命脈所在，孕育出無數的產業龍頭與隱形冠軍，「產業園區低碳轉型專案辦公室」揭牌，同時也揭開工業區轉型新的篇章，透過各方能量，走出工業區永續之路。