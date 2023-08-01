陸推廣智慧家電 台廠商機來了

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

大陸國家發改委昨（31）日公布《關於恢復和擴大消費的措施》，以汽車相關政策與台廠關連最大，相關措施也希望推廣智慧家電、提升家居智慧化與綠能化，也為台廠帶來不小的商機，主要受惠廠商為盛群、廣閎科、應廣、松翰等微控制器（MCU）與家電相關IC設計業者。

根據《關於恢復和擴大消費的措施》內容，將致力提升大陸民眾家裝家居和電子產品消費；促進家庭裝修消費，鼓勵室內全智慧裝配一體化；推廣智慧家電、集成家電、功能化家具等，提升家居智慧化、綠色化水準，業界認為，相關產品多和消費性領域有關，對台灣IC設計尤其是MCU廠是一大利多。

盛群的MCU在安防應用上，有煙霧、燃氣與一氧化碳偵測等應用，可望攻占智慧家居相關商機。另外，其32位元MCU產品在智慧家電與家居領域，可應用於智慧門鎖、風扇等領域。

廣閎科則有三大產品線，包括功率金氧半導體場效電晶體、無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組，以及數位類比可程式化系統單晶片散熱風扇驅動IC產品線。該公司上半年合併營收為4.88億元，年減33.9％，正加速推出BLDC控制驅動IC的新品，未來有機會擴大白色家電與工控產品的市占率。

松翰三大業務包括多媒體IC、MCU與消費性IC產品線，其MCU應用除了通用型，還有醫療量測應用與電腦周邊應用。此外，應廣的MCU產品，也有不少用於消費性電子與智慧家電，同步沾光。

智慧家電 消費 IC設計

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