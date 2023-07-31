美商科慕無預警關廠 工會憤怒舉牌抗議、要求補償費

全球最大鈦白粉生產商「美商台灣科慕股份有限公司」日前突宣布關閉觀音廠，預計9月30日起分批解雇259名員工。勞資雙方今早進行調解會議前，科慕企業工會、桃園市產業總公會等團體在外舉牌抗議業者無預警停工，要求應給付關廠補償費，也呼籲桃園市政府在勞資協商前停止協助就業媒合，以免傷害勞工權益。

科慕計畫將亞洲供應交給墨西哥廠，宣布8月1日起關閉桃園觀音廠。工會理事長洪天寶今不滿表示，科慕7月28日當天一早8點半，以回覆理事會提問為由邀集工會幹部，在未告知事由下要求勞工代表簽名，之後便宣布關廠，並召集全廠員工，宣布3天後停工，令所有人驚愕。

洪天寶表示，公司當天上午召集工會幹部時，並無提出大量解雇計畫和細節，卻在會議記錄中，提出大量解雇計畫書，試圖營造已與工會充分溝通的情況，讓工會非常不認同；許多老員工年資超過30年，一夕間沒了工作，未來生計怎麼辦？今天協商會議將要求業者給付「年資乘以5個基數」的關廠補償費（以年資30年為例，可領150個月的薪資），盼公司正面回應。

桃產總理事長朱梅雪表示，科慕在台設廠長期獲利，卻突以成本過高為由，造成259名員工失業，其中不乏中高齡者，美國企業不該如此踐踏台灣勞工；而在勞資協商前，桃園市勞動局就馬上協助科慕員工就業媒合，「這是幫資方解套嗎」，呼籲市府要站穩勞工立場。

科慕亞太人力經理李長春受訪強調，科慕在台30多年都是非常守法、善待員工的企業，第一時間已依政府法令要求，向相關部門提交歇業計畫書，同時通知工會、召開員工大會跟員工說明，主管們也針對員工關心的薪資福利、資遣費、工作安排詳細溝通；後續公司會積極與工會協商，並與勞動局合作協助員工找到下一份工作。