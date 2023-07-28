溫室氣體增量抵換研商 業界憂心三大問題

環保署今（28）日召開「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案研商會，業界代表點出抵換比率、碳權抵換供不應求、子法缺乏代金制度等三大問題。全國工業總會代表更直言，若照目前草案通過，未來國內恐難有大型投資。

環保署7月初預告抵換辦法草案，擴大開發單位應執行抵換範圍，並從現行僅為處理原則，提升至法規命令位階，更具強制力，且若未依規定抵換，最高可依《氣候變遷因應法》開罰100萬元。

環保署今日舉行草案研商會，包括工總、半導體協會、石化公會等重要產業單位都派員出席並提出建言，主要可歸納三大類問題。

首先在抵換比率方面，草案規定，企業設立工廠、園區開發興建或擴建、火力發電等開發行為，且涉及增加溫室氣體排放量，應進行增量抵換，且增量抵換比率每年「至少」10%，連續執行至少十年。

工總在會中表示，建議抵換比率刪除「至少」二字，讓每年抵換比率維持10%，因為對業者而言，法規明確相當重要，若按照草案條文，可能導致未來國內不會再有重大投資。

環保署回應，現行抵換處理原則也規定至少抵換10%、連續十年，實務上操作已有定錨效應，多數環評案件為10%，會參考業者意見調整。意即可望從善如流。

其次工總也表示，自願減量取得碳權機制將排碳大戶排除在外，使碳權供應量相當有限，導致未來企業碳權抵換需求，恐遠大於環保署核發的碳權額度，供不應求的情況將會衝擊產業。

第三，延續前述問題，在碳權供不應求下，環保署目前推出的增量抵換子法，卻缺乏代金制度，變成產業買不到碳權，也無法透過繳錢來符合法令要求，形成無路可走窘境。

環保署表示，氣候法確實有規定代金制度，但代金費率如何設計，必須與碳費機制共同考量，現階段碳費費率尚未出爐，因此增量抵換辦法尚未納入，未來會視情況滾動調整。

環保署增量抵換草案主要有四大重點，包含擴大應進行溫室氣體抵換的事業、中央地方協力合作、提供多元抵換來源、新增罰則，將持續蒐集各界意見調整。