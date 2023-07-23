專家駁經長「三接與故障兩回事」

元大寶華綜合經濟研究院創院院長梁國源昨天表示，目前台灣太偏重天然氣，面對台灣的能源議題，各界應該開誠布公地討論應有合理的配比。

台中天然氣接收站廠區內安全儀控系統（ＳＩＳ）周五晚間故障，造成天然氣生產線作業因而暫時中斷，幸好台電緊急調度，化解停電危機。由於以前沒有發生過因為ＳＩＳ導致的斷氣事件，梁國源認為特別要嚴正看待，中油在對外說明事件經過的時候，應該更透明，不能只是輕描淡寫以將全面檢查就帶過。

至於經濟部長王美花表示，台灣現在是南氣中送、中氣北送，希望三接能儘快完工，增加多元氣源、供氣韌性。

梁國源表示，王美花的說法太跳躍了，這次事故是導因於台中天然氣接收站廠區內安全儀控系統（ＳＩＳ）故障，除非原因是二接負荷太大導致故障，需要增加天然氣新的供應，才會講到三接，這與ＳＩＳ故障是兩回事。

針對此一事件，梁國源說另外一個省思的重點就是，難道現在能源的供應方式只有天然氣？沒有人想要重押單一來源，但是目前台灣太偏重天然氣。

依政府非核家園的規劃，二○二五年的電力占比目標，目前高達百分之四十五的燃煤降到百分之三十，天然氣占比則要提高到百分之五十。然而天然氣既有運送問題，要考量國安；又有接收站恐破壞環境，要兼顧環保的議題；還有儲存槽建置的問題。面對台灣的能源議題，各界應該開誠布公地討論應有合理的能源配比。