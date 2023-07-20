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僱用二度就業婦女 勞部補助雇主一年、每月1.1萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

依衛生福利部婦女生活狀況調查，女性常因「結婚、生育」、「料理家務」等因素退出勞動市場，復職間隔時間隨年齡增長而逐漸延長，又依行政院主計總處統計資料，我國女性勞動參與率逐年提高，2022年達到51.61%，但是仍低於 OECD 國家的52.4%。

若以年齡來看，我國女性25至29歲勞動參與率接近九成為最高峰，而後隨年齡增長就逐漸下降，顯示協助婦女重返職場是增加勞動力供給的重要來源，就業服務法第24條就將因家庭因素退離職場二年以上的二度就業婦女列為需要致力促進其就業的對象。

為鼓勵女性投入勞動市場，發展署推動各項就業服務措施，每年協助超過29萬名的女性就業，其中就包括1萬8千餘名二度就業婦女。

發展署指出，為協助二度就業婦女排除就業障礙，全國公立就業服務機構提供一案到底專人就業服務，依女性求職者個別需求協助推介就業機會，或安排參加職業訓練課程，辦理產業分析、求職面試技巧等就業促進課程，提供短期就業機會發給臨時工作津貼，以及連結職場學習及再適應計畫、求職面試整備服務計畫等各項措施，全方位提升女性就業能力。

勞動力發展署表示，對於僱用二度就業婦女的雇主，提供每人每月1萬1千元、最長12個月的僱用獎助，提高僱用誘因；對於想創業的婦女，也提供免費創業課程及諮詢輔導，以低利創業貸款及利息補貼協助減輕資金壓力，多管齊下協助女性朋友做好就業準備及就業適應。

近期為配合國內疫後改善缺工需求，補充產業因少子化與高齡化、零工經濟等多元就業型態發展所產生的人力缺口，發展署也推動疫後改善缺工擴大就業方案，二度就業婦女投入旅宿業、餐飲業等專案缺工產業職缺從事全時工作，每人每月發給1萬元就業獎勵，從事部分工時工作且薪資符合不低於專案職缺薪資基準1/2者，每人每月也發給5千元，最長發給12個月。

求職 職場

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