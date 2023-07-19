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和潤企業攜手交通部公路總局 推動機車道安活動、守護用路安全

經濟日報／ 記者/邱馨儀即時報導

和潤企業（6592）今(19)日與交通部公路總局聯手舉辦「公私協力機車道安記者會」一同推動機車道路安全。

和潤企業於7月20日啟動一系列推廣活動，活動3大亮點包含：補助民眾上機車駕訓班、機車道安影片徵選賽，以及挑戰3個月零違規抽獎等，透過實際的支持贊助，呼籲社會大眾一起來響應機車道安活動。

和潤公司指出，近年來機車分期業務已成為和潤企業重要核心業務之一，在承作機車金融業務同時，發現許多機車事故係因駕駛者對交通安全知識不足而導致，根據交通部統計，107~111年度機車事故件數占整體事故件數比例近九成，且事故傷亡人數每年幾乎佔70%以上，機車的交通安全已成為當務之急；近三年開始推廣機車駕訓後，發現相較於未受訓者，受過駕訓班課程者之違規風險減少56%，肇事風險降低35%，顯見民眾透過專業訓練後，能有效提升駕駛技術及防禦駕駛觀念，建立良好的用路習慣，培養良好的駕駛道德。

自去年起，和潤企業已攜手台北市監理所共同推廣機車道路安全計畫，提供台北市及基隆市中低收入戶之機車駕訓費用全額補助，並拍攝機車道安宣導影片，影片觀看數超過25萬次，讓社會大眾知道考照前上機車駕訓班的重要；而今年，和潤企業更與交通部公路總局合作，擴大補助範圍至全台，並展開一系列的機車道安推廣活動，希望能發揮企業影響力，號召更多人對於機車道路安全的重視，共同提升用路安全。

和潤企業 駕訓班 交通部

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