困難重重 專家：國際政治氛圍需再觀察

跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）將在十五日在紐西蘭召開執委會，傳出將同時討論中國大陸和台灣的加入申請，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年認為，是否入會，得要看有否為該國先成立「工作小組」進行入會討論，才算拿到「正式起跑」的資格。

劉大年認為，今年不論是台灣或大陸加入ＣＰＴＰＰ要有實質具體的進展都不容易，反而明年較會是觀察的重點；前經濟部長尹啟銘則說，台灣想加入ＣＰＴＰＰ，未來仍困難重重。

尹啟銘說，政府應該傾聽民間企業的需求，一方面這代表台灣的聲音，另一方面，這也成為政府對外談判的籌碼。何況發動民間力量支持加入，有些企業在某些國家有重大投資，或許有幫助力量可協助政府談判。

劉大年則對台灣加入ＣＰＴＰＰ的未來不表悲觀。他認為，的確因為大陸向國際施加壓力，台灣加入ＣＰＴＰＰ較不易得到來自官方正式的支持，但台灣得到更多來自會員國民間、退休官員、產業公會等支持，入會條件也很被看好。

台灣這幾年來高度重視ＣＰＴＰＰ入會準備及工作盤點，相關準備做得很扎實，反而是大陸很多重點工作包括數位資料的傳輸、國營事業補貼的改革，都必須進行結構轉型的大翻轉，準備工作比起台灣恐怕工程更浩大。

劉大年認為，即使中國比台灣早一個星期遞交申請，不見得台灣就居於下風，也有國家主張必須看本身所具有的入會條件，加上目前很多國家對中國有戒心，台灣加入ＣＰＴＰＰ的國際政治氛圍需再觀察。