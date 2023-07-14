「新青年安心成家房貸」懶人包！ 利率、年限、額度、寬限期一次看懂
高房價、高利率時代，買房覺得很辛苦嗎？
別擔心！財政部推出的「新青年安心成家房貸（青安貸款精進方案）」專案，在2023年8月1日上路。
快來看看這個新專案有什麼優惠條件，以及自己是否符合資格吧！
一、承作銀行
青安貸款的辦理銀行主要是公股銀行。包括了：
臺灣銀行
臺灣土地銀行
合作金庫商業銀行
第一商業銀行
華南商業銀行
彰化商業銀行
兆豐國際商業銀行
臺灣中小企業銀行
如果需要找到以上公股銀行的聯擊窗口，可參考財政部的網站：公股銀行辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」聯絡窗口
除了公股銀行之外，少部分金融機構也仿照公股銀行包裝成相似貸款，只是沒有補貼，譬如：中國信的青年安心屋成家貸款、全國農業金庫青年首次購屋優惠貸
二、新青年安心成家房貸條件
貸款利率
由政府再補貼一碼，一段式利率從下殺到1.775％，兩段式利率則下殺到前2年1.69％，第3年起1.99％。
不管是哪一種利率，都比目前的地板價2.06％還要低很多。
如果你不清楚指標利率（I）是什麼意思，可參考什麼是指數型房貸？升息降息何時影響利率？季變動月變動調整時間一次掌握！
貸款額度
從800萬拉高至1000萬元
補充說明：如果想要申請的貸款額度超過1000萬，可搭配其他貸款一起辦
貸款期限
從30年拉長至40年
之前其實也有多家銀行推出40年房貸，有興趣可參考：40年房貸真有那麼恐怖？有什麼資格限制？1分鐘讓你看懂長天期房貸的真相！
寬限期
從3年延長至5年
三、新青年安心成家貸款資格
符合民法規定之成年年齡以上，且借款人、配偶及未成年子女均無自有住宅者。
由於很多人常常會搞錯年齡與對象的定義，所以我特別幫大家補充說明下:
年齡
年齡計算以向銀行申請日為準。
自2023/1/1起，民法成年的年齡將正式從20歲降為18歲。
另外，很多人以為青安貸款必須是年輕人，但其實這個專案沒有特別限制最高年齡。
補充說明：有些人可能會誤以為青年安心成家購屋貸款限定年齡20~40歲，但那是早期內政部的青年安心成家補貼方案，請不要搞混囉！
對象
必須是家庭成員（包括借款人、配偶、未成年子女）名下都沒有自有住宅，所以比一般首購資格的定義更加嚴格。
各家銀行貸款專案的首購定義不一樣，如果想了解首購定義，可參考這篇文章：首購資格怎麼定義？一文快速了解首購族的房貸優惠與利率條件！
四、實施時間
2023/8/1~ 2026/7/31
五、注意事項
雖然新青年安心成家貸款的各項條件看起來都不錯，但要注意利率優惠期只有三年！
三年後假設央行利率不變下，利率有可能再補回0.375％，比目前的地板價利率多0.09％。
雖然不多，但還是要評估3年以後沒有補+持續升息的情況下，財力可否負擔。
新青安貸款月付金
假設1000萬貸款，期限40年，一段式利率最低1.775％，每月繳29,112元。
即使未來新青安貸款沒有補貼，在沒有升息或降息前提下，每月也只要繳31,078元。
目前貸款月付金
現行青安貸款：1000萬貸款，期限30年，一段式利率最低2.025％，每月繳37,087元。
現行一般房貸方案：1000萬貸款，期限30年，地板利率2.06％，每月繳37,263元。
常見問題FAQ
Q1：首購定義是第一次買房的人，還是目前名下沒有房的人？
是指借款人、配偶及未成年子女目前名下無房，不一定是第一次買房。
Q2：如果貸款金額超過1000萬，是不能使用這個方案，還是可搭配其他條件貸款？
依照之前青年安心成家貸款的模式,超過1000萬部分可以搭配其他貸款專案。
Q3：青安貸款有限定年齡嗎？
成年以上就可申辦本項貸款，沒有特別規範年齡上限，但各家銀行原本就會針對年齡、屋齡、年限訂定內部規範，所以如果年紀太大，應該還是會受到限制。
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