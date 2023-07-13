前水利局長謝瑞麟辭世 任內推動南化水庫、國家建設6年計畫
經濟部水利署今（13）日發布新聞稿指出，第八任水利局長謝瑞麟12日辭世，享耆壽92歲。
水利署表示，謝瑞麟一生廉潔自持，任內積極推動水利工程，重視制度與人才的培育，失去一位水利的舵手與智仁勇的前輩，水利署深表不捨及惋惜。
水利署還提到，謝瑞麟好學不倦、生活規律，擇善忌惡。因為他的剛正不阿與擇善固執的個性，水利界給予「石頭」這樣的一個封號。
謝瑞麟在水利局局長的任內，不僅帶領著水利界，走向正確的方向，為國家的水資源與防洪建設，奠定了非常重要的基礎。更重要的是也建立了很多好的制度，培育了很多重要的水利人才。讓幾十年來的水利施政，能穩固的成為國家穩定及經濟發展的基石。
回顧謝瑞麟的一生，水利署表示，他是一位智者、仁者更是一位勇者。因為他的智慧帶領水利建設走在正確的方向，並重視制度與人才的培育。同時也是一位仁者，因為他心地善良與擇善固執，始終在工作與同仁相處上疼愛部屬，鞭策部屬及保護部屬。謝瑞麟更是一位勇者，對於攸關國家社會發展重要的水利施政，該堅持的他絕不退縮，即使因為這樣被外界指責，他都堅持做對的事。甚至於在賀伯颱風之後，為水利局承擔外界指責的責任。
謝瑞麟也在台灣省水利局局長任內積極推動南化水庫、牡丹水庫、新山水庫、高屏溪攔河堰等水資源工程，以及大台北防洪計劃、急水溪治理、大里溪治理、新虎尾溪治理、八掌溪治理及國家建設六年計畫等水利重大計畫，功績卓越。
水利署表示，雖然不捨失去這位水利界最重要的顧問前輩，但是相信在回憶他一生對國家社會的貢獻時，將會更加緬懷他一生的風範，秉持他的精神，成為水利人繼續往前最重要的動力。
對於謝瑞麟的辭世，水利署深表不捨及惋惜，也再次為謝瑞麟為水利事業終身攜持大禹精神，致上最崇高敬意。
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