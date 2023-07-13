新青安房貸今拍板 專家：四好四壞 年輕人買得起付不起

行政院今將拍板通過「新青年安心成家房貸」首購專案，政府將補貼青年房貸一碼（0.25個百分點），首購族可享1.775%破盤價。房市趨勢專家李同榮認為，政府此項貸款專案對房市的影響有「四好、四壞」，雖可減輕首購族房貸負擔，但在房價高檔時推利息補貼，時點不宜，將使銀行的授信風險增加，年輕人若不量力而為，易陷入「買得起、卻付不起」的困境。

根據「新青年安心成家房貸」專案規劃，有四大放寬措施：（一）貸款額度從目前最高800萬、拉高到1,000萬元。（二）寬限期從三年再延長到五年。（三）貸款期限也從30年再拉長到40年。（四）貸款利率由政府再補貼一碼一段式房貸利率下調到1.775%。

李同榮指出，「新青年安心成家房貸」首購專案推動對房市的利弊影響有四好四壞，其中對房市正面影響有四：減輕購屋房貸負擔，年輕人比較容易買得起。激勵剛性需求買氣，交易量會回溫。有利建案與餘屋消化。活絡都會成屋低總價剛需市場。

李同榮也分析，該專案對房市較負面影響有：房價高檔推動時點不宜，銀行風險增加；實質補貼金額其實有限，月省約千餘元；年輕人容易陷入「買得起，卻付不起」的困境；選前提案令人質疑有政策買票之嫌。

李同榮回憶，2001年陳水扁政府時，曾以房貸利息補貼拯救低迷房市，實為拯救金融機構風暴危機；而今房市高檔，政府並非拯救房市，而是拯救年輕人選票流失