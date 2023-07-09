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風光齊發！台電：每五度電有一度是發自綠電 風力單周破1.35億度

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
近日全台各地氣候炎熱，用電量持續攀升。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
近日全台各地氣候炎熱，用電量持續攀升。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

近日全台各地氣候炎熱，用電量持續攀升，但也因晴朗天氣及夏季西南風，讓風力發電太陽光電持續創下發電佳績。台電今（9）日表示，昨日風光發電於12時32分合計達到778.8萬瓩，風光滲透率達到23.27%，等於每五度電就有一度是綠電，且風光滲透率自7月4日起在中午時段持續突破二成，成為白天用電尖峰的重要電源與助力。

台電指出，近日風力發電更是持續締造發電佳績，分析7月2日至7月8日單週的發電數據，全台風力每小時平均發電超過800MW，一周總量更突破了1.35億度，相當於30萬戶家庭在夏季單月的用電量。從7月4日起更是突破單日2000萬度。其中，風電在晚間18時至21時的夜尖峰也持續出力，如7月4日、7月6日、7月7日晚間皆飆出超過100萬瓩的好成績，其他日子的夜晚也能穩定維持在70萬瓩以上，支援夜尖峰時段用電需求。

台電強調，綠電發展已是國際趨勢，成為國內產業外銷的剛性需求，對台灣總體經濟及戰略地位非常關鍵，因此近年來政府、民間與台電致力投入綠電設施建置，截至今(2023)年5月，全台太陽光電累積裝置容量達1,072萬瓩，風電累積裝置容量達201萬瓩，加上今年風光發電更創下突破800萬瓩的紀錄，未來風力和太陽光電將攜手確保穩定供電，並持續維持發電佳績。

太陽光電 台電 風力發電

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