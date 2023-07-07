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遭疑選前拍板囤房稅2.0是為選票 鄭文燦回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院昨日拍板通過囤房稅2.0，遭外界質疑此時推動的動機，對此，行政院副院長鄭文燦今（7）日表示，過去就有囤房稅，只是1.0版是授權給各地方政府決定是否實施，現在升級為2.0，並不是為了選舉，而是希望還沒實施的縣市，應該要制定自治條例，鼓勵房子釋出，也鼓勵形成租屋市場。

鄭文燦今日視察「竹北河岸市集園區」時被問及，大選前，政院拍板「囤房稅2.0」，被質疑為何囤房稅過去遲不推動，是要消費居住正義嗎？請教副院長看法？

鄭文燦表示，過去就有囤房稅，1.0版是授權給各地方政府決定是否實施，目前已經有10個縣市有實施，稅率從1.5~3.6%不等，這次是把它改成全國應一致實施，「得」改成「應」，而且把稅率的上下限1.5~3.6%提升為2~4.8%，鼓勵房子釋出，也鼓勵形成租屋市場。

另外，鄭文燦補充，針對自住型1戶，排除豪宅之後，稅率從1.2%降為1.0%，這個是符合社會各界期待，也是把原來的1.0版，把它升級為2.0版，讓它更能夠有導引房屋釋出的效果，所以這不只是為了選舉，是希望還沒有實施囤房稅的縣市，根據新法的版本，將來都要制定自治條例。

囤房稅 鄭文燦

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