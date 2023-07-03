台灣中油112年工安週起跑 落實本質安全運用智能防災

台灣中油公司工安週以「本質安全、預知保養、智能防災」為主題，今（3）日上午於台北中油大樓舉行開幕式，各單位一級主管共同宣示落實工安的決心，凝聚全體同仁工安意識，勞動部職業安全衛生署署長鄒子廉、勞動及職業安全衛生研究所所長李柏昌等來賓到場，為今年工安週系列活動揭開序幕。

台灣中油為落實推動各項工安工作，自102年起每年持續辦理工安週活動，提升全體員工的安全意識，並培養積極負責的態度，形塑優良的安全文化。今年工安週活動以「本質安全、預知保養、智能防災」為主題，並規劃一系列工安教育訓練與宣導活動，讓全體員工在工安技能與維護不斷精進，使工安意識與工安警覺隨時保持在最佳狀態。

中油董事長李順欽期許全體員工切記在追求環境永續、社會共融、公司治理（ESG）－淨零永續的過程中，凡事以安全為最高指導原則，落實標準作業程序，善盡善良管理人的責任。活動亦安排一級主管闡述各單位工安週主題，一同宣示對工安的重視與自我要求。

今年工安週活動內容，包括總公司舉辦的職業安全衛生專題演講、消防滅火訓練、5G AIoT研討會、職場健康講座及交通安全訓練等，而所屬各單位則依其業務特性訂定工安週計畫，自7月10日至8月18日接續舉辦。

台灣中油肩負國內油氣供應及石化中下游產業鏈發展的重要角色，除了透過平日工安訓練及演練精進工安技能外，並逐步導入智能科技強化工安管理，確保廠區安全及降低非計畫性停爐的發生；秉持安全為首要的經營策略持續努力，每一位員工都需以危害預知為工作前的基本要件，且不忘督促承攬商落實安全工作，以邁向永續經營的目標。