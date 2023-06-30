空汙大戶注意！環署公告修正空汙費率7月1日生效

為持續推動空氣品質不良季節污染排放減量，環保署今（30）日公告修正「固定汙染源空氣污染防制費收費費率」，並自明（1）日生效。修正內容包含擴大季節性費率差距，修正廢氣燃燒塔費率計算方式，調整戴奧辛、重金屬及有害揮發性有機物（VOCs）費率，並新開徵三種有害VOCs空污費，期透過強化經濟誘因，提高傳統及有害空氣汙染物減量效益，預期每年可再減少約9000公噸的空氣汙染物排放。

環保署表示，此次修正共有三大重點，其一「擴大季節性費率差距及減量誘因」，調升第1季及第4季空品不良季節費率，同時提高減量優惠，以經濟誘因方式，鼓勵公私場所於空品不良時期調整產能或提高防制設備操作妥善率，降低空氣汙染物之排放。

其二「促使業者主動減少廢氣燃燒塔使用」，調整廢氣燃燒塔費率及計算方式，結合揮發性有機物排放標準管制，納入年度累積使用次數、時數及廢氣流量等因子計算空汙費，促使業者主動減少廢氣燃燒塔使用情形。

其三則是「調整與新增有害空氣汙染物種費率」，以健康風險概念，調整戴奧辛、重金屬及有害VOCs費率，並新增徵收氯乙烯、1,3-丁二烯及丙烯腈等三個有害VOCs空汙費，促使業者減少有害空氣汙染物種排放。

環保署表示，本次收費費率修正，主要受影響者包括電力業、鋼鐵業、石化業、水泥業、面板業等對象，希望業者於發展經濟同時，更應善盡空氣汙染減量責任，並藉由經濟誘因機制，鼓勵業者於空品不良季節時自主調整產能、加裝空氣汙染防制設備、提升防制設備妥率及效率等作為，減少空氣汙染排放及空汙費支出，共同創造永續經營的環境，達到經濟與環保雙贏的目標

環保署並說明，今年2月1日預告收費費率修正草案時，原規劃新增排放量大戶級距及費率，惟其研擬過程是以2015至2019年排放量數據分析，該署考量近年積極推動空氣汙染防制方案，自2018年8月1日空氣汙染防制法修正公布後，整體加嚴及檢討管制法令累積達110餘項，分析 2021年固定源汙染排放量（含硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物），較2016年排放量的削減幅度約30%，則原排放量大戶級距與近年實際排放情形已有所差距，環保署已依最新數據，重新分析排放量大戶級距門檻，因評估會增加影響業者對象，則本次暫不修正，將於近期再次預告草案進行修正，另收費費率修正研商過程，各界所關心之甲苯及二甲苯等有害空氣污染物加徵費率等議題，亦將一併研議檢討。

環保署指出，公私場所於今年10月申報今年第3季（7月至9月）固定汙染源空氣污染防制費時，即適用前述規定，提醒業者要特別注意。收費費率詳細內容，可至環保署網站（網址：https://oaout.epa.gov.tw/law/index.aspx）「主管法規查詢系統」網頁查詢。