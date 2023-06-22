邁出關鍵一步 美眾議院通過台美「21世紀貿易倡議」

美國眾議院（周三）通過了台美之間於今年6月初簽署的「21世紀貿易倡議」（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）。該協定內容廣泛，首批簽署的部分包括統一管理關稅事務、簡化貿易手段以及反貪腐措施等。美國參議院將在稍晚時候通過這一倡議文件。

台灣同美國之間沒有外交關係，但互設了相當於大使館的代表處。台灣駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）於今年6月1日在華盛頓簽署了以上倡議。台灣行政院政務委員鄧振中、美國副貿易代表比安奇（Sarah Bianchi）以及美國在台協會理事主席羅森伯格（Laura Rosenberger）出席了簽署儀式。

台灣總統蔡英文曾表示，「台美21世紀貿易倡議」是台美雙方自1979年以來結構最完整的貿易協定。「這除了是台美經貿關系重要的裡程碑，也將為台灣和主要貿易國洽簽貿易協定，邁出了關鍵一步。」

在台美簽署貿易協議一天後，中國外交部發言人毛寧6月2日在例行記者會上表示，「中方堅決反對建交國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，包括商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定。」

毛寧說：「所謂『倡議』不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪，敲骨吸髓的『指揮棒』；是台灣民進黨當局為謀『獨』私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益，『害台』、『賣台』的『投名狀』；是美國虛化掏空一個中國原則的最新例證」。

中美相遇亞太 危險動作頻繁發生

最近，中美兩國在西太平洋地區動作頻頻。不久前，美國國防部發布一個影片，顯示在台灣海峽巡邏的美國軍艦附近，中國軍艦快速靠近，動作危險；以及在南海上空中美兩國軍機近距離飛行，風險很大。

本周三（6月21日），中國海軍「山東號」航母率領一個戰鬥群沿著台灣海峽自北向南航行。據報導，當天中國軍機29架次、軍艦10艘次，持續在台海周邊活動。

美國第七艦隊則稱，美國海岸警衛隊的安全巡邏艇「斯特拉頓號」（USCGC Stratton）在6月20日根據國際法規定的公海航行和飛越自由，例行通過了台灣海峽，而此時布林肯國務卿剛剛結束有助於穩定中美關系的對華訪問。

中國政府去年曾通過外交部發言人聲稱對台灣海峽擁有「主權、主權權利和管轄權」。海洋法專家曾告訴德國之聲，「台灣海峽包括領海和專屬經濟區，但在專屬經濟區內，對航行的規定是跟公海一樣的，即如果涉及航行，專屬經濟區和公海擁有同等地位。」但中國對《聯合國海洋法公約》有關條款的理解則是，在專屬經濟區裡可以自由航行，但不包括軍艦。

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