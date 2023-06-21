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尖峰偏低、綠能併網多 台電：今年夏天供電無虞

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

針對今年夏季供電是否可以穩定，台電回應，今年夏季尖峰負載應落在7月下旬、8月上旬，預估為4,075萬瓩，截至目前為止今年每個月尖峰負載都沒有超過預測值，甚至有幾個月都比去年還低。

而在供給方面，去年因燃煤價格較高，許多汽電共生業者選擇不自行發電，而改由台電供電，推升台電40萬瓩到50萬瓩用電量；今年因為燃料價格回跌，加上改變計價方式，許多業者改由自行發電，發電量5月達到160萬瓩。

其次是，再生能源逐年併網，光電在白天最大發電量可達664萬瓩；等到太陽下山的夜間峰，就改由抽蓄水力、慣常水力發電，再加上用電量戶的時間電價挪移，台電對於今年夏季用電相當有信心。

另外，大潭8號機今年何時可以點火？台電發言人吳進忠說，大潭8號機預估6月併聯發電，預計這幾天就會有好消息，並預計可在夏季尖峰滿載發電。至於9號機組，則須等到明年夏天以前併網。

而有關於台電何時會公布夜尖峰備轉容量率？吳進忠說，台電網站目前都還是公布日尖峰，由於備轉容量率燈號也涉及到是否要採「比率」還是「定量」呈現議題，後續會繼續與電力可靠與韌性推動管理辦公室持續討論。

台電 供電

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