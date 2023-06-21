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IMD競爭力評比 我經濟表現退步

聯合報／ 記者陳素玲、香港特派員李春／連線報導

瑞士洛桑管理學院（ＩＭＤ）昨天公布「二○二三年ＩＭＤ世界競爭力年報」，台灣在六十四個受評比國家中排名第六名，超前香港一名，整體排名連續第五年進步，且為二○一二年以來最佳排名；在亞洲地區中排名則僅次於第四名的新加坡。

ＩＭＤ最新公布的世界競爭力排名前五名依序為丹麥、愛爾蘭、瑞士、新加坡和荷蘭。香港排名則從去年的第五掉到第七。香港政府回應，是受到疫情因素影響。

ＩＭＤ世界競爭力評比有「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」及「基礎建設」等四類指標，台灣除了「經濟表現」排名自十一名退步至廿名，其餘三項指標都進步。國發會表示，受全球經濟放緩，終端需求下滑，製造業進行庫存調整，整體貿易動能轉弱，加上前一年度經濟成長率較高的基期因素影響，導致「國內經濟」、「國際貿易」等指標退步，前者由第四名退步到第九名，後者則從第卅三名退步到第四十五名。

通膨方面，雖然俄烏戰爭、氣候變遷等因素持續衝擊國際供應鏈，但政府積極穩定物價，且國內的油電價格相對平穩，因此「價格」排名進步七名至第十名。

競爭力 香港

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