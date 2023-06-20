外銷訂單上半年難翻身 下半年盼AI熱、庫存去化點火

經濟部統計處今（20）日公布5月外銷訂單金額為456.8億美元，年減17.6%，陷入「連九黑」。統計處預估今年6月、第2季及上半年皆衰退兩成，上半年翻正機會渺茫；但考量到近期AI熱，以及庫存去化曙光乍現，預估下半年訂單可逐步升溫。

統計處預估，6月外銷訂單金額為465億美元至468億美元，年減21.0%至年減17.6%，恐陷進連續十個月負成長。

隨著6月外銷訂單預估出爐，今年2季外銷預估訂單金額為1,347億美元至1,367億美元，年減19.0%至年減17.7%；今年上半年外銷訂單金額為2,709億美元至2,729億美元，年減約二成。

統計處上月預估5月至少衰退23.3%，實際雖然未逃過「連九黑」，但跌幅也收斂至二成以下。經濟部統計處長黃于玲說明，電視面板及高效能運算晶片表現優於預期，拉抬電子產品及光學器材訂單金額，減緩衰退力道。

前五個月訂單金額較去年少了560億美元，也就是說接下來七個月須平均多賺80億元，全年才有機會守住正成長。黃于玲直說，台灣外銷常態是下半年因電子消費新品表現較佳，若搭上大量需求、AI商機等，預估今年下半年會逐季增溫。

但她也示警，國際經濟局勢變化多端，台灣仍可能受到俄烏戰爭、美國升息、美中貿易戰等不確定因素的干擾，所以仍須較審慎。

至於廠商去化庫存狀況，是否有望看到「隧道盡頭」？黃于玲解釋，每個貨品別，甚至相同產品廠商間去化庫存表現不一，狀況比較沒有那麼明朗，其中最明確的是電視面板及部分筆電產品，業者有反映去化庫存有回到一個比較健康的水準。

按主要接單貨品分析，電子產品、光學器材、基本金屬、機械及塑橡膠製品跌幅均出現收斂。但資通信產品、化學品及礦產品則持續下探，資通信產品及礦產品更是一口氣衰退8.6及12.4個百分點。

對此，黃于玲說，資通信產品去年5月因為解封出現訂單遞延效果，所以這次跌幅擴大是因比較基期；礦產品則是受到油價走跌所致。

而在接單地區方面，美國、中國大陸及香港及歐洲地區分別出現13.5%、20.9%及34.9%的年減率。歐洲近三成五的衰退幅度達到39年以來、有統計資料以來最大跌幅；陸港地區連續14個月更是歷史上第二長衰退期。

但幾家歡樂幾家愁，4月由「黑翻紅」的東協地區5月持續一枝獨秀，接單金額為創新高的75.6億美元，年增逾一成；更讓東協地區接單金額歷史首度超越歐洲地區，成為台灣第三大接單地區。

黃于玲說，歐洲大幅衰退與東協創新高具有關聯，主因為某手機大廠因全球佈署考量，從將歐洲訂單改由東協分公司下單，若廠商經營策略未改變，該因素將持續影響兩地區訂單12個月。

對於大陸市場復甦力道，黃于玲說，大陸外需仍受到全球需求疲弱影響，內需則表現相當亮眼，今年1至5月商品零售年增7.9%。值得一提，5月手機、網通產品等通訊器材類產品年增近三成，該產品皆為台灣外銷主力部隊，是否為短期刺激或長期挹注值得觀望。

據外銷訂單受查廠商對6月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為51.3，顯示廠商對6月外銷訂單表現較5月樂觀。