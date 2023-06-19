VMware推4項更新　全面提升「數位員工體驗」

VMware (NYSE:VMW)於今（19）日指出，數位員工體驗(DEX) 已經成為一項至關重要的技術，因為它不僅讓企業獲得可提供優異員工體驗所需的工具， 還提高了 IT 團隊的工作效率，並切實地節約了成本，但目前的DEX 解決方案比較分散， 且需要多個技術平台和廠商衡量、分析、提供和補救工作場所體驗。

VMware近日發佈了四項獨特的增強功能，進一步加強其綜合 DEX 解決方案，包括: 全面提供用於協力廠商代管裝置的 DEX、用於 VMware Horizon 的 DEX、AI 驅動的引導 式 RCA，以及擴展 Workspace ONE ITSM Connector for ServiceNow 對現有補救行動的支持。

這四項創新將助力 VMware 履行承諾，提供市面上唯一的整體 DEX 解決方案， 在幫助提高生產力和加快問題修復的同時，增加員工的參與度。VMware 資深副總裁暨終端使用者運算總經理 Shankar Iyer 表示，面對混合辦公模式所 帶來的新挑戰，各行各業的企業正在緊抓日益增加的 IT 事件和員工流失率。

Shankar Iyer指出，成功企業必 須優先考慮為 IT 團隊提供正確工具的技術，這樣不僅能夠更快地解決問題，還能防止問 題再次發生；而VMware 的綜合 DEX 解決方案運用自動化技術為 IT 團隊提供以資料驅動的 洞察，不僅提高了員工的工作效率，還為員工帶來了良好的工作體驗。