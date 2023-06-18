美將台列匯率操縱觀察名單 央行：續溝通

美國財政部日前公布半年度匯率政策報告，雖未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，但將中國大陸、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士及台灣列為觀察名單。對此，中央銀行昨表示，台灣對美國商品及服務貿易順差為五百一十億美元，以及經常帳順差對ＧＤＰ比率為百分之十三點三，觸及兩項美方檢視標準，所以才被列入觀察名單。

美國財政部每年四月、十月會向國會提交「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」，觀察主要貿易夥伴是否藉由匯率政策對美進行不公平貿易，報告檢視期間為二○二二年全年，美方的匯率政策報告共三項檢視標準，評估主要貿易夥伴是否過度干涉匯率。

央行昨回應，美國財政部將中國大陸、南韓、德國、馬來西亞、新加坡、瑞士及台灣列為觀察名單，央行指出：同期間央行淨賣匯一百三十億美元（約GDP之百分之一點七），淨買匯月數小於八個月，均未觸及第三項美方檢視標準。

最後，央行表示與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。