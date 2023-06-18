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我仍列美匯率觀察名單

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者夏淑賢／綜合報導

美國財政部16日發表半年一次的匯率政策報告，沒有任何美國主要貿易夥伴被認定操縱匯率，台灣則續留操縱匯率「觀察名單」中。我國央行17日發布新聞稿，強調與美國溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

其他被美國列入匯率操縱觀察名單的六國是：中國大陸、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士與德國。

美國財政部說，台灣等觀察名單上的經濟體「匯率操作與總體經濟政策值得密切關注」。不過，截至2022年12月的四個季度中，美國主要貿易夥伴均未操縱匯率以獲取不公平優勢；依美國財政部定義，三項認定標準都滿足，才會被指為匯率操縱國。

我國央行官員說明，前一次美國財政部匯率報告台灣因觸及美方檢視標準，因此被列入觀察名單，昨天發布最新報告是連續第二次列入觀察名單。不過，在美方的三項檢視標準中，與央行相關的第三項標準--淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯，央行均未觸及。

匯率 美國 財政部

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