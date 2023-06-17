因應綠能發展 日月潭變身為「全國最大儲能電池」

隨著夏季到來，用電量持續攀升，台電指出，為確保用電無虞，除了持續加強電網韌性以外，也將原本用於水力發電的日月潭及大觀電廠搖身一變成為我國的儲能設備，日月潭更是成為「全國最大儲能電池」。

台電指出，隨著綠電時代來臨，現在白天已有動輒超過700萬瓩的太陽光電強力支撐，確保尖峰用電無虞，不過當夜間來臨，為了讓供電能保持穩定，平時美麗的南投日月潭，除了是觀光、萬人泳渡勝地，還是水力發電重鎮，每天水位落差2公尺，默默利用潭水落差搭配下游水庫發電，其中台電明潭、大觀兩座電廠共10部機組更兼具抽水蓄能，可用白天光電存下近800萬度電，將電能大挪移，並重複循環使用。

台電發電處副處長簡進興說明，抽蓄電廠的特性就是能夠快速反應，不同於一般單純利用高低落差發電的傳統慣常、川流式水力發電，台電明潭、大觀電廠抽蓄機組同樣運用日月潭與水里溪下游明潭、明湖水庫之間超過300公尺的水位落差進行發電，但更具有進階版的「抽水蓄能」技能，可把發完電流至下游水庫的水抽回日月潭重複循環發電，「1滴水發N次電」。

簡進興說，也因日月潭搭配抽蓄發電，每日潭水落差可達二公尺，過往水位落差時間主要會在因應白天用電尖峰的中午至下午之間，現在則可充分利用白天光電抽水至日月潭，再配合晚上用電放水發電，而透過流動，亦可避免優氧化，讓潭水更清澈美麗。

台電說明，大觀電廠與明潭電廠抽蓄水力發電機組分別於1985年、1995年啟用，也是我國至今唯二的抽蓄電廠，其中，明潭目前仍為東南亞最大、全球指標性抽蓄電廠。其中，日月潭光去年就發了30億度電，等同供應近74萬個家戶年用電量。