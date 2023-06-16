水庫設太陽能電廠會釋毒？光電協會：國際有案例且安全

近日報載水庫上設太陽光電，造成民眾對太陽光電板是否有毒會釋出產生疑慮，台灣太陽光電產業協會今（16）日特別提出說明，國外水庫早有在水庫設立太陽能發電系統的案例，證明太陽能板安全可靠。

台灣太陽光電產業協會表示，國內矽晶太陽光電板功能是利用半導體特性來發電，本身裡面若有水氣也會影響發電效益，太陽能板表面為玻璃、背面為防水塑膠膜，類似水龍頭連接用的白色止滯帶成份可將太陽能矽晶片緊密封裝在裡面。

另一方面，太陽能板製造業早期係以出口為主，對國際上各項要求都有進行測試，例如進入歐盟除一般特性測試外也進行了RoHS測試。另外，對於水質測試，也特委託國內專業實驗室進行實驗，除將太陽能板泡入水中七日測試水質均低於環保署河川水庫水質標準，另為確保萬一被異物敲到破裂是否會溶出物質，實驗室也將太陽能板敲裂泡水中一周再測試水質仍達環保署水質標準。

報載提及太陽能板泡入水族箱中魚蝦會死光光，台灣太陽光電產業協會表示，此項實驗早在多年前國內模組製造商就做過此類長期實驗，經過兩年水族箱生態系自然繁衍下蝦類成長8倍、魚類成長為2.5倍數量。

台灣太陽光電產業協會表示，水庫太陽能板並非泡在水中而是浮於水面上，上述實驗已經比實際使用嚴格多倍，另外國際上於水庫建置太陽能板發電早在八、九年前日本埼玉及千葉、英國倫敦、美國、大陸等都早有案例，而台灣較歐、美、日晚才大量開始推動地面太陽光電建置，台灣使用的太陽能產品無論品質及技術上都是比早年更成熟，因此可以安心。

台灣太陽光電產業協會表示，台灣為出口導向經濟體，因為大多數科技業都陸續加入RE100行列，台灣需要大量再生能源，協會表示尊重言論自由，歡迎社會賢達對於太陽光電設置理性討論。部分學者、媒體朋友、民意代表因一時不察引用到錯誤訊息，產業協會願意提供相關測試數據、國際論文、國際案例及安排參觀無論漁電共生、農電共生、屋頂光電，一起為台灣經濟打拚、留給子孫一個安全乾淨的台灣努力。