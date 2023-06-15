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本益比超過200倍！ 為何輝達股價還在創新高

不妙！央行下修GDP為1.72% 學者籲「應做預防性降息」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
央行理監事會議後，總裁楊金龍表示暫停升息，盼望年低通膨率降到2%。記者潘俊宏／攝影
央行理監事會議後，總裁楊金龍表示暫停升息，盼望年低通膨率降到2%。記者潘俊宏／攝影

央行今（15）日舉行第2季理監事會議，利率按兵不動，符合市場預期。對此，中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲表示，保持不動是較平穩的政策決定，對出口、投資、物價及金融，都是相對較好的選擇。不過，中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任則認為，現在該是央行考慮降息的時機點，Fed暗示今年底再升息2次，屆時台灣出口受衝擊時間將拉長，經濟衰退風險也會升高，政府有必要超前部署預作防範。

彭素玲表示，今年的經濟成長真的很弱，貿易順差大幅縮減，若從經濟成長角度思考是應該降息，只是國內物價雖然趨勢往下，但消費者物價指數（CPI）年增率仍是高於2%通膨警戒線，若從物價環境來看，台灣並沒有降息的空間，「我們不像中國大陸有通縮的疑慮」，利率保持不動，既可避免通縮疑慮，也不用擔心通膨會有較大變化。

彭素玲還提到，今年初以來，我國匯率大概是最平穩的時期，幾乎不太動；利率政策也相對歐美平緩，在貨幣政策上感覺央行在營造一個平穩的環境，這對廠商投資或進行相關決策時風險相對是比較低。因此，美台利率同步凍漲，並不讓人意外。

吳大任則提醒，只要美國的升息循環未結束，台灣出口持續衰退時間就會再拉長。廠商不僅要面對營收下降，還有利息支出成本增加的壓力，一旦廠商撐不下去甚至還可能發生債務違約情形，無薪假、裁員風暴都可能陸續傳出。

吳大任示警，現在政府可以做的是降低企業成本，央行應更積極一點，「做預防性的降息」。因為台灣和美國的經濟情況截然相反，美國因為通膨壓不下了，確實還有升息必要，但台灣則已經處在經濟衰退風險中，這種情況下，當務之急是要提振經濟，「央行一定也了解我們經濟的處境」，第2季經濟衰退的可能性搞不好更高一點，且目前出口短期在第3季也沒有看到太多成長的可能性。

消費者物價指數 央行 降息 升息

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