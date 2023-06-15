快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

急解缺工！製造業承接移工增額5%彈性機制、開放營造業聘移工

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為解決缺工，勞動部今（15）日宣布，新增製造業雇主國內承接移工增額5%彈性機制、開放營造業民間工程業者得聘僱移工等措施，自6月17日起生效實施。

勞動部這波調整聘僱移工資格，涵蓋製造業、營造業、農業、以及機構看護工進行放寬或調整，預計可為國內產業注入2.8萬名跨國勞動力。其中，最受關注的是，以定額方式開放營造業民間工程業者有條件聘僱移工，以及製造業國內承接移工增額5%彈性機制。

現行營造業僅開放公共工程和民間重大投資、具有公益性質的興建工程專案，才可聘僱移工，且移工聘期配合工程工期，無法長期留用及培養人力。

這次係由內政部營建署提案，新增開放甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近三年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻者，得以30%比率聘僱移工，且可附加就業安定費再提高EXTRA核配比率最高到40%。預計增加8,000名移工，並視情況是否開放到1.5萬人。

為鼓勵雇主優先承接已在台移工，避免移工無人承接衍生失聯問題，勞動部這次也鬆綁製造業雇主承接國內製造業移工，在原有3K5級比率、EXTRA核配比率之外，新增承接增額5％，但總移工比率仍不得超過40％，預計國內約有3,000名移工受惠。

勞動部表示，新增製造業雇主國內承接移工增額5%彈性機制，製造業雇主只需要經濟部工業局核發之資格認定函及向公立就業服務機構核給國內求才證明後，可向公立就業服務機構申請提高比率以承接其他製造業雇主釋出之移工，但合計3K五級制、國內承接移工增額5%及Extra制的總移工比率仍不得超過僱用員工人數40%，國內承接移工就業安定費則為每人每月2,000元。

此外，因應水產加工、豆腐製造及金屬船體等三行業，因製程較難自動化且辛苦程度較高，核配比率調高為20%。預估增加600名移工。

移工 製造業

延伸閱讀

潘思亮談缺工 以後連飯店、餐廳都開不出來 輸的還是台灣

警入教堂盤查移工 警政署：依法執勤無冒犯之意

監委：勞動部移工留才久用方案亂象多 已申請調查

2移工趁夜下水抓魚1溺水 今中午尋獲遺體

相關新聞

央行祭出第二戶房貸上限7成 換屋族恐被迫先賣後買

中央銀行今天舉行理監事會議，最後決議本次不升息，房貸族暫時鬆一口氣，但卻採取第二戶貸款上限7成的措施。房仲認為將影響到換...

央行加碼管制 建商痛批：釀「全民4大傷害」屋奴情況更嚴峻

央行今（15）日召開理監事會議，決議針對六都及新竹縣市等8縣市，採取第二戶貸款上限七成的措施，且無寬限期，顯見打炒房、降...

央行下修全年GDP只有1.72% 學者：已經有點樂觀了

央行理監事會議今天下修台灣全年GDP到1.72%，率先宣示今年經濟保二無望。學者認為美國聯準會今年還會升息兩次，對終端需...

央行不升息但對房市祭信用管制 為何有這意外的一手？

在連十升之後，美國聯準會（Fed）14日決議維持基準利率不變，把聯邦資金利率區間維持在5%至5.25%。Fed鷹派按下「升息暫停鍵」，毫無懸念，台灣中央銀行也亦步亦趨，在連五次升息後跟著暫停，比較出乎意料的是，央行再度對房市下手，祭出信用管制。

台美暫不升息 黃天牧：時局「撲朔迷離」金管會緊盯3件事

繼美聯準會14日決策會議後宣布6月基準利率不變，中央銀行今（15）日召開理監事會也宣布暫不升息，外界關注對於金融業影響為...

國泰喚不回嫁入遠東的SOGO 為聯名卡兩方打近20年官司

國泰世華銀行今天無預警召開記者會，宣布與遠東集團中止SOGO聯名卡合約。在此之前，國泰世華與SOGO百貨早在2001年簽署兩大集團的策略聯盟，合發聯名卡逾20年，但自從2002年遠東集團入主SOGO百貨之後，雙方也展開長達快20年愛恨情仇的糾葛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦