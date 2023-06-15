急解缺工！製造業承接移工增額5%彈性機制、開放營造業聘移工

為解決缺工，勞動部今（15）日宣布，新增製造業雇主國內承接移工增額5%彈性機制、開放營造業民間工程業者得聘僱移工等措施，自6月17日起生效實施。

勞動部這波調整聘僱移工資格，涵蓋製造業、營造業、農業、以及機構看護工進行放寬或調整，預計可為國內產業注入2.8萬名跨國勞動力。其中，最受關注的是，以定額方式開放營造業民間工程業者有條件聘僱移工，以及製造業國內承接移工增額5%彈性機制。

現行營造業僅開放公共工程和民間重大投資、具有公益性質的興建工程專案，才可聘僱移工，且移工聘期配合工程工期，無法長期留用及培養人力。

這次係由內政部營建署提案，新增開放甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近三年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻者，得以30%比率聘僱移工，且可附加就業安定費再提高EXTRA核配比率最高到40%。預計增加8,000名移工，並視情況是否開放到1.5萬人。

為鼓勵雇主優先承接已在台移工，避免移工無人承接衍生失聯問題，勞動部這次也鬆綁製造業雇主承接國內製造業移工，在原有3K5級比率、EXTRA核配比率之外，新增承接增額5％，但總移工比率仍不得超過40％，預計國內約有3,000名移工受惠。

勞動部表示，新增製造業雇主國內承接移工增額5%彈性機制，製造業雇主只需要經濟部工業局核發之資格認定函及向公立就業服務機構核給國內求才證明後，可向公立就業服務機構申請提高比率以承接其他製造業雇主釋出之移工，但合計3K五級制、國內承接移工增額5%及Extra制的總移工比率仍不得超過僱用員工人數40%，國內承接移工就業安定費則為每人每月2,000元。

此外，因應水產加工、豆腐製造及金屬船體等三行業，因製程較難自動化且辛苦程度較高，核配比率調高為20%。預估增加600名移工。