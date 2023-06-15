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央行下修全年GDP只有1.72% 學者：已經有點樂觀了

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
央行理監事會議今天下修台灣全年GDP到1.72%，率先宣示今年經濟保二無望。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
央行理監事會議今天下修台灣全年GDP到1.72%，率先宣示今年經濟保二無望。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

央行理監事會議今天下修台灣全年GDP到1.72%，率先宣示今年經濟保二無望。學者認為美國聯準會今年還會升息兩次，對終端需求抑制效果顯著，央行預測值只是反映實際狀況。也有學者指出「1.72%還是有點樂觀」，若美國升息循環真如聯準會所說要到明年下半年，台灣出口要好轉非常困難，「經濟不衰退就不錯了」；面對廠商營收下降時間點拉長，央行不只不應升息，還應「預防性降息」，避免廠商爆發債務違約風險。

台經院研究員邱達生表示，央行大幅下修台灣今年經濟成長率1.72%「貼近實際情況」，主要是美國聯準會雖然此次未升息，但也預告今年底前還會升2碼，並指美國聯邦最適利率最適要到5.5%-5.75%，如此一定會對終端需求產生顯著抑制效果。對於美國是台灣外銷訂單最大來源，一定會打擊台灣出口，讓原本期待台灣下半年出口轉好不如預期，今年經濟保二機會不大。

他說，要拉抬台灣經濟成長最重要引擎仍是商品出口，內需因為普發現金並非消費券，替代效果大，也要內需彌補出口衰退幅度，效果不大。整體來說，央行下修GDP是反映比較可能的情況。

中央大學經濟系教授吳大任表示，美國聯準會將還升息態勢讓台灣出口衰退還會持續一段時間，只要聯準會未停止升息，台灣出口就不會好，因為台灣出口好壞不是台灣決定，而是要看美與歐洲狀況。若以目前歐美仍未停止升息循環趨勢，甚至如美國聯準會所說期待降息要到明年下半年，台灣今年出口要好轉更不容易了，能不衰退就不錯，「1.72%已經有點樂觀了」。

吳大任認為，原本大家預期第三季出口好轉，如今出口將持續衰退，壓力可能遞延到第四季甚至明年第一季，時間一拉長，廠商營收下降壓力更大，過去因為投資做的貸款，利息成本加重，央行不但不應升息，還應預防性降息，降低廠商發生債務違約金融性風險機率。央行應該是事先阻絕違約風險，因為一旦發生，要救很困難，事先預防對台整體經濟會正面效益。

他表示，美國通膨還是在高檔，但經濟仍強，台灣下半年通膨已不是問題，但經濟險峻，與美國狀況不同，因此央行不只不跟著美國升息，還要超前部署降息。

央行 GDP

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