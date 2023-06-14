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央行連6升埋伏筆？最新利率決策倒數 專家分析：恐為鷹派的暫停升息

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
元大寶華認為，尚不能排除央行有進一步升息的動機。圖／聯合報系資料照片
元大寶華認為，尚不能排除央行有進一步升息的動機。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會Fed）將於15日（周四）凌晨公布6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議利率決策，市場普遍預期聯準會暴力升息步伐，很可能在6月停下，當天下午我央行也將舉行第2季理監事聯席會議，是否連六升，市場上仍有雜音，「升息半碼也不是不可能」。

元大寶華綜合經濟研究院則是預估，Fed本次會期是一個「鷹派的暫停升息（Hawkish skip）」，並具體表現在以下三面向。

一是利率終點上移，利率點陣圖中位數上移至5.25~5.5%；二是經濟預測摘要（SEP）上調利率路徑，5月 FOMC 會議紀錄表示，官員上調通膨預期，而本次會議將公布最新的經濟預測摘要，預期將上調2023、2024年通膨預期，維持2025年通膨達標，同時上修利率路徑。除了利率終點上修外，明年降息幅度也會下修1碼；三是記者會強調僅是跳過（skip）非停止，目前通膨仍舊高得難以接受，聯準會打擊通膨決心及2%通膨目標不變。

至於針對我央行，元大寶華則認為，近來消費者物價上漲率持續放緩，但仍超過中期監控區間上限2%，且核心CPI漲速依然偏高，尚不能排除央行有進一步升息的動機。

惟新台幣相對美元的名目有效匯率持續高於36個月移動平均線，且輸入性通膨壓力舒緩，加上製造、外貿等多項經濟數據疲弱不振，拖累第1季台灣經濟成長率連續第2季衰退，主計總處更三度下修今年台灣經濟成長率預測至2%邊緣，反映經濟成長動能消減，前景欠佳，預期央行升息機率不高。就算升息，幅度至多半碼。

通膨 升息 美國聯準會 央行 Fed

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