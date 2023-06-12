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失業勞工請領就業津貼 網路申請可早五天入帳

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞工於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，請領提早就業獎助津貼，除了書面申請方式，還可以採網路申請。聯合報系資料照
勞工於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，請領提早就業獎助津貼，除了書面申請方式，還可以採網路申請。聯合報系資料照

勞保局今（12）日表示，勞工於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，請領提早就業獎助津貼，除了書面申請方式，還可以採網路申請，較書面申請可提早三至五個工作天入帳，歡迎勞工朋友多加利用。

勞保局表示，勞工可利用自然人憑證或虛擬勞保憑證至勞保局e化服務系統線上申辦，而且網路申請除了不受時間限制，全天24小時都可辦理外，還可以省去郵資或送件到勞保局的時間，並較書面申請可提早三至五個工作天入帳。

勞保局表示，被保險人符合失業給付請領條件，於失業給付請領期限屆滿前受僱工作，並參加就業保險滿三個月以上可申請提早就業獎助津貼，勞保局會按被保險人尚未請領失業給付（以最後一次失業給付金額為基準）之50%一次發給。

勞工可以利用自然人憑證登入勞保局e化服務系統之「個人網路申報及查詢作業」線上申請，或以自然人憑證設定虛擬勞保憑證綁定於行動電話，之後即使沒有電腦、讀卡機，也可使用行動電話以虛擬勞保憑證登入勞保局e化服務系統申辦津貼或使用其他線上服務。

此外，線上申辦提早就業獎助津貼時，如有填寫行動電話號碼，勞保局會在核發給付的次一工作日以簡訊通知，以利勞工朋友儘早獲知審查結果。

勞保局提醒，勞工朋友於網路申辦所需資料輸入完成後，請務必仔細核對確認無誤後再傳送，以免因資料錯誤須退回補正或發生入帳失敗等情況而延誤入帳。另已透過網路完成線上申辦提早就業獎助津貼者，即無需另寄申請書件，以避免重複送件而增加審核的時間喔。

勞保 失業給付

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