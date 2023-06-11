社會新鮮人起薪 增至3.4萬

進入畢業生尋職旺季，勞動部最新調查顯示，因缺工及高科技業祭出高薪搶才影響，2022年社會新鮮人平均起薪3.4萬元，較前一年增加2,000元、5.6%。其中以研究所畢業平均起薪5萬元最高，大學畢業生平均起薪3.1萬元。

各行業中，社會新鮮人起薪以製造業最高，平均4萬元，其次為公共行政及國防3.9萬元、出版影音製作傳播及資訊服務業3.8萬元，金融保險業3.7萬元；教育業、醫療保健及社會工作平均皆為3.6萬元，專業科學及技術服務業3.4萬元。

圖／經濟日報提供

勞動部官員指出，缺工持續發酵，和前一年相較，各業平均起薪都增加，製造業增加3,000元、金融及保險、住宿餐飲業增加2,000元。

官員分析，近年我製造業表現突出，尤其半導體等科技業登上國際舞台，搶才競爭激烈，高科技產業都是實際會晉用薪資較高研究所畢業生，積極加薪搶才，進而帶動製造業初任人員平均薪資。此外，在少子化趨勢下，各業為搶人或留才，公司內部都有加薪制度，都推升初任人員薪資。

勞動部以勞退提繳工資大數據統計，分析2022年高中、高職以上學校畢業生起薪。初任人員是指一定年齡以下未升學畢業生，於畢業後一年半內，首次提繳勞工退休金之全時受僱工作者。這項統計包含民間企業全職工作、公務人員及教育人員。

統計顯示，2022年全體初任人員薪資平均3.4萬元，是國內工業及服務業全體受僱員工每人每月經常性薪資4.7萬元的七成二。其中，高中職初任人員平均起薪2.7萬元，大學畢業生平均起薪3.1萬元，研究所5萬元。若和前一年相較，大學畢業生起薪平均只加1,000元，不如高中職平均加2,000元，研究所更加了3,000元。

勞動部統計結果指出，2022年初任人員16.9萬人，亦即去年有16.9萬畢業生投入民間及公部門全職受僱工作。其中大學畢業者占73.2%最多，研究所占16.4%次之， 二者合占89.6%，高中、高職占7.3%居第三。任職之公司規模以中小企業占52.3%較多，大企業及公部門占47.7%。

由上述統計顯示，大學畢業生占比高達七成三，平均起薪3.1萬元，低於全體平均3.4萬元；研究所畢業生僅占一成六，平均起薪達5萬元，相當程度拉高了整體畢業生平均起薪。