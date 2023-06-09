鄭文燦：缺工是事實 政院正積極檢討攬才、移工政策

行政院副院長鄭文燦今（9）日指出，我國確實有缺工問題，目前行政院也已經在積極檢討中，不論是在攬才政策或是移工政策上都在討論中，目前也會先針對僑外生落地就業部分積極處理，盼能擴大誘因讓僑外生留台就業的比例拉高至六成。

鄭文燦今（9）日出席台北國際連鎖加盟創業展-夏季展開幕式致詞時提到，台灣服務業要品牌化、國際化，其中連鎖加盟促進協會扮演了領導者及產業育成者的角色，今天的台北國際連鎖加盟創業展-夏季展的確可以讓很多年輕一代的創業者可以圓夢，你們所走過的路累積的經驗能讓他們減少很多風險，所以來這邊看展，一方面看到這個台灣在服務業不斷的創新，其次也看到產業未來發展的方向，政府也會從很多面向來支持協會。

鄭文燦說，根據去年所做的產業市場調查，我國的品牌已達到2,920個品牌，店家數量也超過20萬個，從業人口數更超過100萬人，特別的是海外佈局，我國的每一個品牌都相當勇敢地走出去，不在只是珍珠奶茶，各種品牌也讓大家看見台灣另一面的活力，他認為這部分都還在成長中，未來政府也有幾的面向要協助連鎖加盟協會。

首先，經濟部商業司即將要在今年改組成為商業發展署，跟商研院會針對品牌認證、品牌輔導、品牌行銷等方向來編列更多預算給予協助；其次，疫後轉型振興，第一個要面對的問題就是缺工，這部分勞動部有疫後擴大就業方案，盼能補足缺工的問題，並積極輔導連鎖加盟協會的品牌，不管是運用缺工補助、僑外生落地就業方案或是產學合作方案都能夠讓人力得到補充，當然也希望能夠讓年輕人願意進入服務業，在未來能夠產生更多隱形冠軍，因此缺工議題也是疫後政府需要非常用心解決的問題。

鄭文燦也說，過去缺工問題只集中在製造業，如今更擴大到農業、營造業、服務業等，缺工的確是事實，目前僑外生落地就業大約每年畢業1.3萬人，其中有四成留在台灣，政府也希望能夠把更多僑外生留在台灣就業，也將運用大學的能量，讓落地就業的狀況可提高至六成，從就學到就業，再到取得永久居留權的時間也會縮短，有更大的誘因，此部分行政院也正在檢討中，包括攬才政策、移工政策等。

第三也就是資金補活水，鄭文燦說，在疫後特別預算中編列了3百多億給經濟部，其中2百多億是中小企業融資的利息補貼，以及信保基金的保證，預計今年目標是要增疫後振興轉型貸款達8,000億，目前大約有2,800億做又提出申請，目前額度還有，利息只有2%，政府也有利息補貼，期望有需要的企業都可以來盡量申請，現在也已經有八家公股行入庫投入，民間銀行還在協調中，未來也會跟各界搜集意見，假使補活水部分遇到困難，政府也會出面解決。

至於補活水貸款的標準，鄭文燦說，第一中小企業最高可達到3,500萬的額度，微型企業則是300萬，如果是青創貸款可以到達500萬，這些方案都非常成熟，希望大家可以多加利用。