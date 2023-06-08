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行政院前院長陳冲：金融戰與國際貨幣演變 兩大觀察點

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

行政院前院長陳冲今天指出，未來金融戰與國際貨幣演變，有兩個觀察點，一個是今年8月在南非的金磚國家會議，另一則是2028年主要經濟體的 CBDC 多已上路時，更利於研判未來國際貨幣體系（regime），究竟是單元、雙元、還是多元？其中會否有貨幣圈（currency bloc）的組合，例如 BRICS+、或南美幣，值得拭目以待。

陳冲說，5月底他在中山大學演講，於Q&A場次，感受到南臺灣學子的熱誠，發問踴躍、深入，有同學問到，先進國家面對CBDC（央行數位貨幣）是玩真的嗎？一個國家如已有電子支付制度，又何必用CBDC？

巧的是，就在演講前兩天，正值歐洲中央銀行（ECB）成立25周年，當天有百年歷史的法國回聲報（Les Echos），專訪 ECB 負責推動數位歐元的執行理事 Fabio Panetta，P氏答覆詳細，大致可以涵蓋同學關心的議題。

2021歐盟發布「數位羅盤2030」的目標後，執委會即與 ECB 密切合作，本月歐盟即將通過利於數位歐元的法規架構，ECB則預定於本年十月推出發行計畫，如順利完成法律程序，三至四年內 digital euro 將正式上路。為避免造成金融市場不安，或不利中介機構存續，數位歐元並無意取代現鈔，作為日常方便的支付工具，將設有每人三千歐元的上限，此外，為回應歐洲人民對人權觀念的期待，個資保護與反洗錢活動也一定會有適當的制衡。

陳冲說，以往面對數位歐元議題，歐盟官員只會原則性表態，不觸碰細節，例如 ECB 總裁 Lagarde 自2022以來曾不只一次提到數位歐元有正面意義，可以確保歐洲支付市場的韌性與自主（greater resiliency and autonomy），但這次專訪可以說是第一次由主管官員，詳盡解說數位歐元的構想，並擺明歐洲不會任由「非歐洲業者」（暗指美國四家公司）主宰歐陸支付市場，如十月各會員國支持，數位歐元將依既定規畫上路，拉嘉德總裁甚至已挑明2025此一年份。

由於中國人民銀行率先於2014踏入央行數位貨幣研發，依照 BIS 或 IMF 資料，目前全球有超過110國投入，綜整各方資料，技術部分已逐漸聚焦，結構部分也有共識，設計大同小異，現階段注意力反而放在 CBDC 的戰略意義方面，尤其是跨境支付、金融制裁、支付主導權等議題，尤其是俄烏戰爭後，各國咸關注金融制裁的影響，上周剛落幕的南美國家峰會，以及金磚外長會議，都直接接觸此一話題。

陳冲說，近來 CBDC 好戲連台，「對2006/2/27即在報端預言 software-based currency 的我，心情相當複雜」，17年前於智慧手機尚未問世時的狂想，竟有機會成真？自然一則以喜，但另一方面也為台灣始終沒有積極表態，難免憂心。好在去年9月，看央行理事會報告的附件，對數位台幣也有初步的想法，且與大陸人行的方案，相去不遠，可行性應該不低，科技大國急起直追，應可期待。

陳冲說，今年初他在戰略學會的一場演講，提到未來金融戰與國際貨幣演變，有兩個觀察點，一個是今年8月在南非的金磚國家會議，另一則是2028年主要經濟體的 CBDC 多已上路時，更利於研判未來國際貨幣體系（regime），究竟是單元、雙元、還是多元?其中會否有貨幣圈（currency bloc）的組合，例如 BRICS+、或南美幣，都值得拭目以待。

歐盟在談數位歐元時，關心本土支付市場的 resilience and autonomy（彈性和自主性），在台灣，誰來關注這一議題呢？

陳冲 ECB

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