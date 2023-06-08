新聞眼／對蔡能源政策打大問號 美國商會和國人一樣憂心

台灣未來到底會不會缺電？台積電董事長劉德音日前於股東會上語帶無奈地表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」。然而，供電無虞是實質的政策問題，不能只是一種盲目的信仰。人民無奈，「只能相信政府」；但握有政策工具的政府，豈可掩耳盜鈴、自欺欺人？

蔡政府執政七年，如今到了執政尾聲，也到了全盤檢討能源政策的時候。蔡政府的能源政策成功與否，攸關經營存續，國內外企業無不看在眼裡，心裡已然有數。

台灣美國商會昨天發表二○二三年白皮書，顯然對政策成果並不滿意，甚至直言憂心政府難以達成二○二五年所設定的能源目標。尤其，「台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而進度遠遠落後」，更可見美國商會對未來能否穩定供電抱有疑慮。

對於解方，美國商會說得委婉，除了要求政府加速再生能源發展、發展地熱等，更建議台灣從可靠性和經濟效益的觀點出發，保持一個平衡且多元的供電組合。

此話語帶玄機，只差沒脫口核能也應是供電組合的選項之一。站在美國商會的立場，恐怕不能說得太白，但對蔡政府七年執政，將能源政策全賭在再生能源上，導致台灣可能在不久的將來面臨缺電危機，其實也流露深深的憂慮。

台灣美國商會的白皮書，形同對蔡政府的能源政策打了大問號：就算發展再生能源的政策方向未必有誤，但核能今後是不是一個選項？台灣有沒有缺電的風險？這些都是不管企業或國人，急著想了解的答案，也是三位總統參選人必須務實面對的問題。