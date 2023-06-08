聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／對蔡能源政策打大問號 美國商會和國人一樣憂心

聯合報／ 本報記者陳熙文
台灣美國商會會長施立成（右）與執行長張韶韵昨公布「二○二三台灣白皮書」，認為台灣能源轉型進度「遠遠落後」，影響產業發展，也衝擊國家安全。記者蘇健忠／攝影
台灣美國商會會長施立成（右）與執行長張韶韵昨公布「二○二三台灣白皮書」，認為台灣能源轉型進度「遠遠落後」，影響產業發展，也衝擊國家安全。記者蘇健忠／攝影

台灣未來到底會不會缺電？台積電董事長劉德音日前於股東會上語帶無奈地表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」。然而，供電無虞是實質的政策問題，不能只是一種盲目的信仰。人民無奈，「只能相信政府」；但握有政策工具的政府，豈可掩耳盜鈴、自欺欺人？

蔡政府執政七年，如今到了執政尾聲，也到了全盤檢討能源政策的時候。蔡政府的能源政策成功與否，攸關經營存續，國內外企業無不看在眼裡，心裡已然有數。

台灣美國商會昨天發表二○二三年白皮書，顯然對政策成果並不滿意，甚至直言憂心政府難以達成二○二五年所設定的能源目標。尤其，「台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而進度遠遠落後」，更可見美國商會對未來能否穩定供電抱有疑慮。

對於解方，美國商會說得委婉，除了要求政府加速再生能源發展、發展地熱等，更建議台灣從可靠性和經濟效益的觀點出發，保持一個平衡且多元的供電組合。

此話語帶玄機，只差沒脫口核能也應是供電組合的選項之一。站在美國商會的立場，恐怕不能說得太白，但對蔡政府七年執政，將能源政策全賭在再生能源上，導致台灣可能在不久的將來面臨缺電危機，其實也流露深深的憂慮。

台灣美國商會的白皮書，形同對蔡政府的能源政策打了大問號：就算發展再生能源的政策方向未必有誤，但核能今後是不是一個選項？台灣有沒有缺電的風險？這些都是不管企業或國人，急著想了解的答案，也是三位總統參選人必須務實面對的問題。

美國 再生能源 核能

延伸閱讀

美、台廠風格不同！美台積電員工怨工時長 劉德音說重話：不值班不要來

批侯友宜空話敷衍 賴清德競辦再問侯：核廢料要放在哪

劉德音談缺電「只能相信政府」侯友宜：這也是我的憂心

台積電憂缺電 王鴻薇：被逼著相信政府

相關新聞

美商會白皮書 嚴批我能源政策：能源轉型落後衝擊國家安全

台灣美國商會昨公布「二○二三台灣白皮書」，對於政府能源政策用詞嚴厲，認為台灣能源轉型進度「遠遠落後」，不但影響產業發展，...

新聞眼／對蔡能源政策打大問號 美國商會和國人一樣憂心

台灣未來到底會不會缺電？台積電董事長劉德音日前於股東會上語帶無奈地表示，政府說二○二五年不缺電，「我們只能相信」。然而，...

回應美國商會白皮書…經部：再生能源進入穩健成長期

台灣美國商會昨發布「二○二三台灣白皮書」，關切再生能源發展與穩定供電重要性，經濟部回應，再生能源的發展有其成長曲線，過去...

因應緊急狀況…王美花：核能也可能討論

民進黨總統參選人賴清德日前拋出在緊急時刻重啟停機的核能機組，被認為是民進黨非核家園轉彎。經濟部長王美花昨表示，因應戰爭天...

外銷疲弱 5月出口連9黑

外銷動能疲弱，不只影響出口，廠商因此保守看待前景，減少資本支出，連帶造成進口銳減。財政部昨天公布五月出口三六一點三億美元...

5月出口年減14% 連九黑

外銷動能疲弱，財政部昨（7）日公布5月出口361.3億美元，年減14.1%，連九黑，主要受出口物價下滑等四大因素影響，預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦