美商會《2023台灣白皮書》擔憂能源政策 國發會回應了

關於台灣美國商會今（7）日發布《2023台灣白皮書》表達對我國能源政策擔憂一事，國發會主委龔明鑫表示，「氣候變遷因應法」於今年2月修正公布，將2050年溫室氣體淨零排放目標入法，讓淨零排放目標提升到法律位階規範，展現我國落實淨零排放的決心。在推動再生能源發展方面，立法院也已於5月底修正通過「再生能源發展條例」。

龔明鑫今出席美國商會「2023台灣白皮書」發布會，並代表政府接受白皮書。國發會指出，2022年白皮書有超過三成的議題評價為已解決及有相當的進展，包括8項已獲解決及23項已有具體進展議題，比去年進步，對此台灣美國商會感謝政府的協調及努力，並肯定日前「台美21世紀貿易倡議」談判進展。

龔明鑫表示，台美21世紀貿易倡議，在雙方啟動談判後一年內，就倡議內容達成共識，並於6月1日完成首批協定簽署，除了是台灣超前布署預作準備外，更是政府與台灣美國商會長期共同合作，改善台灣投資環境與建立良好法規制度的具體體現。

針對台灣美國商會所提「良好法規實務」、「能源」、「數位化」及「人才」等四大面向，龔明鑫指出，政府已持續推動相關計畫並有階段性成果。在良好法規實務方面，我國未來將持續秉持透明化及強化公眾參與原則，落實「台美21世紀貿易倡議」的良好法制相關規範。

此外，龔明鑫還提到，在淨零排碳方面，蔡總統於2021年4月22日世界地球日宣示，2050淨零轉型是全世界的趨勢，也是台灣的推動目標，國發會已於2022年陸續公布「台灣2050淨零排放路徑」及「十二項關鍵戰略」。另「氣候變遷因應法」於今年2月修正公布，將2050年溫室氣體淨零排放目標入法，讓淨零排放目標提升到法律位階規範，展現我國落實淨零排放的決心。

在推動再生能源發展方面，立法院已於5月底修正通過「再生能源發展條例」，重點包括：配合國際風電技術發展，擴大離岸風電設置範圍可至海域空間；未來新建/增建或改建建築屋頂，須設置一定規模以上的太陽光電設備，將兼具屋頂隔熱並增加綠電。

此外，在數位轉型部分，國發會推動「六大核心戰略產業推動方案」、「5+2產業創新計畫」，包括推動促成AIoT應用場域、智慧機械產業創新計畫。在環境永續部分，規定實收資本額超過 20 億的上市櫃公司須完成 ESG 永續報告書的編製、申報及第三方驗證。

關於延攬國際優秀人才方面，龔明鑫表示，國發會從質、量二方面著手。在提升質的部分，透過領航企業與國發基金共同出資培育高階人才，目前已有十所大學設立半導體、循環經濟、金融、智慧製造、AI等11個研究學院。另擴大就業金卡辦公室服務量能，提供國際人才從工作到生活全方位一條龍服務。在提升量的部分，協同教育部等機關，放寬僑外生評點制相關規定，核准副學士以上畢業僑外生留台工作，預期提升留學生留台工作達七成，另並提供一萬名留學生獎學金的補助，以吸引更多國際學生來台就讀及留台發展。此外，針對外籍中高階及青年移工，相關機關刻正檢討放寬永久居留相關規定，以充裕維持經濟與產業成長所需人才，讓台灣更具國際競爭力。