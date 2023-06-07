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陽明杜書勤：巴拿馬運河減載及美西罷工 影響運價走勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明今(7)日下午召開法說會，總經理杜書勤(右三)表示，巴拿馬運河水量下滑後，載重量影響10%，船舶陸續減重當中；至於美西碼頭工人談判，目前處於工會派工延誤情況，談判陷膠著。黃淑惠攝
陽明今(7)日下午召開法說會，總經理杜書勤(右三)表示，巴拿馬運河水量下滑後，載重量影響10%，船舶陸續減重當中；至於美西碼頭工人談判，目前處於工會派工延誤情況，談判陷膠著。黃淑惠攝

陽明（2609）今(7)日下午召開法說會，總經理杜書勤表示，美西線小賺、美東線獲利還不錯；巴拿馬運河水量下滑後，載重量影響10%，船舶陸續減重當中；至於美西碼頭工人談判，目前處於工會派工延誤情況，談判陷膠著。

全球氣候異常，巴拿馬乾旱影響巴拿馬運河水位，目前水位急速下降，船舶的載重噸數需要跟著水位下降幅度一起調整，陽明每艘船約減少10%重量，只要經過巴拿馬運河的船全部都經過精算載重的噸數才會通過，目前貨量還未到全盛時期，影響還不大，長期影響還在觀察當中。

針對美西罷工事件有愈來愈嚴重情況，杜書勤指出，目前還不能算是罷工或是怠工，應該要用工會派工不斷延誤，衝擊還未到全面性；根據過去經營，每6年美西碼頭工人勞資談判對於航商來說都是一大挑戰，每次勞工談判都會出現此狀況，幸好目前貨量不像去年旺到不行，目前只有船期少許延後，還在可控制範圍內。

針對SCFI連二周上揚，是否帶動後續表現，杜書勤進一步表示，SCFI是指標，但只有二周上漲，整體型態還不能說是復甦，SCFI走揚是好徵兆，希望延續到第三季傳統旺季；雖然現在有些航線出現小幅虧損，整體航線還是維持獲利的表現，從第1季的獲利表現就會看出來。

杜書勤進一步指出，油價從去年每噸818美元，今年已經跌到602美元，現在的油價對於航商獲利結構是一大好事；展望油價變化，歐美銀行爆發財務危機、美國聯準會(Fed)貨幣緊縮政策、歐美市場石油需求放緩，及中國大陸解除疫情管制後經濟前景的不確定性，可能成為近期抑制石油需求並導致油價承壓的因素；另外， IMO為降低船舶溫室氣體排放，預計於2023年7月召開MEPC 80會議，將持續關注減碳排放政策和新型能源的發展對燃油市場的衝擊。

巴拿馬運河 油價 美國聯準會

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