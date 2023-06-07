台塑5月營收163.56億元 月增1%、年減34%

台塑（1301）今（7）日公告5月合併營收為163.56億元，月增1%、年減34.17%；前五月累計營收為847.66億元，年減29.94%。台塑表示，5月銷售出現價跌量增的狀況，在銷售量的帶動下，單月營收微幅成長；較去年同期衰退的原因，則主要是因產品價格減少。

台塑指出，5月營收較4月增加1.59億元、微幅成長1%（銷售量差增加9.7億元，銷售價差減少8.1億元）。

其中，由於PVC及PE價格跌幅已深，印度及東南亞客戶增加採購量，因此，5月PVC及PE銷售量合計比4月增加3.1萬噸。配合AE客戶船期安排，原4月歐洲訂單延至5月交運，因此5月AE銷售量比4月增加0.4萬噸。

另，因終端需求不佳，且美國PVC同業低價競銷亞洲市場，加上中國大陸EVA新增產能投產及液鹼檢修廠家恢復生產，拖累市場行情，因此5月PVC、液鹼及EVA價格比4月下跌，幅度介於5~12％。

而與去年5月相較，去年初俄烏戰爭推升石化產品價格，今年因全球經濟減緩，且歐美持續加速升息對抗高通膨，消費者購買力降低，影響終端需求，加上今年5月杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌30.7%、24.9%及23.4%，因此，今年5月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於17~54%。