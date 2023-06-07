KPMG看跨境布局：減緩政治角力關稅影響是重要指標

台灣玉山科技協會與KPMG安侯建業聯合會計師事務所於今日共同舉辦「2023玉山安侯論壇：板塊挪移新賽局 – 跨境產業鏈布局關鍵策略」，KPMG安侯建業執行副總經理陳傑曦認為，併購已成為企業建構全新布局策略的常見手段，縮短供應鏈、審視上游供給與終端市場區位、減緩政治角力的關稅影響，皆成為重要考量指標。

陳傑曦說，各國主管機關對於外國企業投資審查趨嚴、標的公司營運獲利受國際情勢變化影響、旅遊禁令限制當地實體交易評估，等等因素使交易面臨諸多風險。以上風險，可藉由財務顧問設計交易條件反映於交易合約中，如價格調整方式、擔保帳戶設定、聲明保證承諾事項以及損害賠償機制，拉近買賣雙方的認知與期待，進而從跨境併購掌握產業鏈布局契機。

KPMG安侯建業執行副總經理陳其愷則指出，企業透過策略聯盟與本業成長的方式，運用收購與重組強化供應鏈實現企業成長，這些都是建立轉型基石的關鍵策略。同時在開創新商機之下，需思考如何運用「數位化」與「模組化」平台精準管理產銷決策，輔以職涯錨定發掘關鍵人才提高組織人才力，以更好的發揮集團管理綜效。

KPMG安侯建業海外業務發展中心主持會計師吳政諺則長年關注於東協經貿發展局勢，他提到，台商企業普遍面臨產業轉型升級、人才缺乏、環境永續、數位化與租稅管理等挑戰，可藉助KPMG安侯建業海外業務發展中心平台，透過本國的合夥會計師於海外駐點，整合及協調各項服務資源，輔導東南亞企業回台掛牌及連結海內外資產，滿足企業拓展版圖的全方位服務需求。

KPMG安侯建業科技、媒體與電信產業主持人李威陞提醒，在變動世代下，企業要打造具應變力的「敏捷型企業」，除關注全球政經局勢、人才接軌的培育，導入數位工具已成為企業轉型必行之道，因此，需要先整合內部管理流程，才能將外部銷售、客戶數據透過科技即時反應，協助精準決策，也分享企業如何運用資訊系統優化組織，在提升效率的同時，達到商業模式的創新。