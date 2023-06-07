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300億租金補貼又來了 7月3日起開放隨到隨辦

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
圖為租房示意圖。本報資料照片
圖為租房示意圖。本報資料照片

營建署今（7）日表示，行政院今年5月26日核定修正「300億元中央擴大租金補貼專案」，7月份即將再次開辦，今年7月3日起開放隨到隨辦。

此專案為減輕租屋民眾生活負擔，自2022年開始，以每年編列300億元預算，協助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔，支持包含青年、新婚、育有未成年子女、經濟及社會弱勢租屋等族群，透過提供租金補貼來實質減輕民眾的居住負擔。

申請年齡下修至18歲，擴大照顧租屋族群。

營建署指出，本次開放申請，配合民法成年之年齡下修為18歲，讓租金補貼照顧對象向下延伸，民眾年滿18歲，且在外就學、就業的年輕租屋族群，皆可提出申請，實質擴大照顧。

以台北市學生租屋族群為例，在台北市單身未滿40歲且未具經濟或社會弱勢身分者，每月補貼上限為3,000元，另可再加碼補助1.2倍，申請通過後即可領取3,600元(3,000元乘以1.2倍)。

若同時有低收入戶或中低收入戶身分，加碼倍數採計1.4倍，提高至每月最高4,200元(3,000元乘以1.4倍)，以減輕生活負擔。

營建署強調，目前已設置諮詢專線02-7729-8003，民眾如果想了申請租金補貼之相關資訊及問題，可於周一至周五，上午8時至下午6時，撥打該專線，會有90線專人接聽提供諮詢，歡迎多加利用。

租金補貼 租屋

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