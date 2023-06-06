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性騷擾風波延燒 陳建仁做出三項指示精進性平

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

性騷擾風波燒不停，行政院長陳建仁今（6）日再次重申政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，並就精進現行既有機制做出三點指示。

行政院發言人林子倫今天轉述，針對近期多起遭揭露之性平事件，陳建仁院長除再次重申政府對於性騷擾或性侵犯等性平案件的態度絕對是「零容忍」外，並就精進現行既有機制做出三點指示。

第一，相關部會應參酌國際經驗及世界各國做法，並徵詢性平領域專家學者意見，訂定性騷擾樣態指引，供職場及校園作性平準則與性平教育之參考，提升性騷擾防治意識。

第二，相關主管機關應重新檢視現行性平案件申訴機制之實用性，建立更有效、可信賴的申訴機制，以保護被害者不受恐懼的申訴權利。

第三，政府將跨部會進行性平相關法規總檢討，並強化社會溝通，凝聚跨黨派與社會共識，務實提出可行、有效之修法，至盼立法院能於下個會期將相關修法列為優先法案，儘速補強現行制度之不足，以利性平觀念落實於社會每個角落，使性平事件發生的可能降到最低，也讓被害者皆能得到最妥適的照顧。

性騷擾 性侵

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