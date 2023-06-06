台積電指台灣綠電發展慢 經部回應：從2大面向推動

台積電認為國內綠電不足，呼籲「政府需要通盤檢討綠電發展政策」，經濟部回應表示，將持續朝簡化再生能源設置程序，以及完善法制環境等兩大面向來推動辦理。

經濟部表示，在簡化再生能源設置行政程序作業上，如太陽光電方面，透過經濟部召開跨部會「行政程序聯合審查」機制，並與6縣市地方政府成立工作小組，縮短審理所需時間，加速案場推動；而在離岸風電方面，也主動召集跨部會風電場址聯合審查會議，明確設置空間可行性，並於電業執照核發程序，透過預審機制、其他機關平行審查機制等加速辦理。

經濟部指出，透過上述程序簡化及加速機制，我國再生能源裝置容量至今年4月已達15GW，是2016年裝置量的3.2倍，發電占比也由2016年4.82%提高至今年4月累計8.95%。

經濟部也說，今年4月太陽光電累計併網量已達10.48GW，較2016年增加742%，離岸風電在2016年設尚無併網，但到今年4月累計併網量已達1GW，而從再生能源發電量來看，也從2016年127億度成長到2022年238億度，增加超過8成供給量。

經濟部表示，為完善法制環境，鼓勵多元再生能源發展，也在今年提出修正「再生能源發展條例部分條文」，並於5月完成立法院三讀程序，內容朝增訂「地熱專章」簡化行政程序加速推動；規範新建、增建或改建之建築物應設置一定裝置容量以上之太陽光電發電設備，使其設置兼具屋頂隔熱；鼓勵利用既有水利設施及旁通水路進行引水發電，並納入水力用水以外水利建造物得附屬結合發電規劃，增進場址多元利用，為我國未來再生能源多元發展建立友善環境。

經濟部表示，國內加入RE100聯盟的企業，包括台積電在內，已經有25家廠商，整體產值已達2兆元以上，為維持台灣的產業關鍵地位，經濟部將持續滾動規劃修正，繼續發展充足的綠電，以厚植業者競爭力，並達成我國能源、產業與環境永續的能源轉型願景。