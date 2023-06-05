非核家園政策有變？蔡總統：政策還在、不必擔心

蔡總統今（5）日接見「2023年全國NGOs環境會議」環保團體代表相關議題，有關於環團提問「非核家園」政策方向是否還存在，總統府發言人林聿禪說，蔡總統表示，非核家園政策還在，不必擔心。蔡總統並表示，賴副總統當日被問及的是，假若台灣面臨「被封鎖」的極端情形，影響外部能源沒有辦法進來時的因應方式，因此賴副總統所陳述的，是針對一個極端的緊急狀態做的回應。

總統說，因為台海的情勢，目前不能說有立即性的衝突，但仍不能排除有人冒進或是誤判的情形，而有可能的衝突產生。蔡總統強調，以一個國家來講，政府要盡所有力量把各種情況都思考透澈，想盡所有的方法來面對，因此若面臨極端想像的情形，國家安全是不可以妥協的，政府也必須以極端的想像來思考這件事情。

蔡總統指出，如果在非常困難的緊急狀態狀況下，也已窮盡了其他能源選項的時候，再進行這項考慮，並在總統的緊急命令權力範圍處理。蔡總統並表示，「沒有說非核家園不見了，非核家園還在。」

至於有關核四廠後續的處理，蔡總統表示，在大家的共同努力下，2021年公投後，核四便已定案，意即不會再出現重啟核四這個選項。既然核四廠不是未來選項，接下來必須面對後續因應方式，因此蔡總統希望在卸任之前，政府能有一個核四廠轉型的基本規劃，而這項規劃也會跟在地的居民共同討論。