接見環團 蔡總統： 在最可行的方案之下 為台灣永續發展共同努力

蔡總統今（5）日接見「2023全國NGOs環境會議環保團體代表」，她表示，希望在推動各項重大政策前，都能經過更廣泛的社會溝通，取得更大的社會共識，也希望在各種困難的議題中，能夠在最可行的方案之下，為台灣的永續發展共同努力。

蔡總統指出，落實能源轉型是政府這幾年來一直在努力的目標。今年初，《氣候變遷因應法》三讀通過，我們也提出了邁向2050淨零排放的路徑。淨零轉型的過程需要機制的激勵，和全民的投入，《氣候變遷因應法》的子法將會陸續提出。大家所關心的碳權交易所，也將在下半年成立，未來將會透過「碳權交易」、「增量抵換」和「自願減量」，三管齊下，來落實淨零排放的目標。

她進一步指出，台灣再生能源的推動逐步有了具體進展。去年不只風電和光電的裝置量都創下單一年度新高，風電加光電總共發電140億度，是2016年的五倍；並且去年一整年再生能源的發電量，首度超過了核電。現在，加上《再生能源發展條例》再修正通過，也將為包括地熱發電等，新興能源的再生能源發展，建構更友善的發展環境。

蔡總統提到，如同她在520當天所說，到了2030年不包括再生能源，我們新增的電廠機組，扣掉除役機組的「淨增加」數量，可以達到910萬千瓦，增加的量，將近核一加核二的三倍。我們也會持續強化電網韌性，積極投入儲能設備的建置，讓能源達到更有效率的運用，來提升及確保供電的穩定性。

蔡總統說，還有很多議題需要大家持續溝通、共同努力。像是今年大家倡議的OECM，也就是「其他有效保育區域」的認證機制及標準，我們期望未來能夠導入這個國際主流的趨勢，在合理開發之餘，能夠對生態補償有效管理；也將統籌各部會，定期檢討生物多樣性國家報告，並且予以落實。

蔡總統強調，這些涉及跨部會的重大議題，期待以行政院永續會為運作基礎，更系統性地追蹤，加強溝通、穩健推動。