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全訊國防訂單穩健 5月營收年增28%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

功率放大器（PA）製造商全訊科技（5222）今日公布2023年5月營收為1.1億元，較上月增加5.41％，且較去年同期大幅成長28.40％。展望未來，全訊第2季隨政府標案排程，出貨量可望持續增溫，以目前訂單出貨排程來看，預估今年整體營運將可維持穩健成長動能，挹注整體營收獲利貢獻。

隨著近年來政府推動國防自主政策，持續提高國內軍工產品採購金額與範圍，全訊身為國內最大的軍工等級功率放大器（PA）供應商，受惠此一商機，政府標案相關國防產品出貨量逐年成長，以目前訂單排程和產品組合來看，公司今年整體營收及獲利可望逐步成長。

據悉，全訊國防相關訂單多以政府標案為主，採複數年技術標方式進行，公司國防用功率放大器（PA）相關模組及次系統出貨量，近3年均維持在雙位數以上的年增率，目前國內國防軍工產品訂單能見度已達2024年，為公司主要營運發展產品之一。

除了國防相關產品出貨量持續增加外，今年亦積極佈局商用產品市場，公司自主研發的28GHz毫米波（mmWave）功率放大器，主要應用於5G小型基地台及低軌道衛星市場，於三月份參加Satellite 2023（美國衛星通訊展），公司並將於六月中旬參加IMS 2023（美國微波通訊展），向國內外微波及衛星通訊客戶介紹全訊自主研發製造的微波產品，拓展國際5G高速傳輸及衛星通訊的商用產品市場。

隨疫情逐步紓解，國外軍工產品客戶訂單陸續回籠，今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望明顯回溫。以目前訂單出貨排程來看，今年政府國防標案、航太、商用微波通訊，以及海外軍工等產品的出貨量將持續提升，公司今年整體營收獲利將可望維持雙位數以上成長率。

營收 美國

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