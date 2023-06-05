能源政策調整 賴清德：非核家園理想沒有改變、也會持續加強綠能推動

民進黨總統參選人、副總統賴清德上月底表示「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」，引發各界熱議，並讓人質疑民進黨的非核家園政策已鬆動。賴清德今（5）日表示，非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展。

賴清德今日出席台灣氣候學院揭牌記者會，被媒體詢問是否將修正核能政策方向？他回應說，非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展，至於極端緊急的情況，也必須要預先設想可能的解決方案，不過，這一些仍然需要跟社會進行溝通對話，才有辦法做最後的決定。

賴清德上月底於台大與學生座談時，提出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」的說法，引發各界質疑民進黨的能源政策「髮夾彎」，但隨後包括行政部門及民進黨中央，均強調「非核家園」的願景是台灣共識，無異打臉賴清德的說法。

賴清德在「台灣氣候學院揭牌記者會」中表示，期許台灣氣候學院培養綠領人才，並與各界共同努力，解決產業界對低碳的要求，讓台灣經濟在綠色及數位雙軸心下持續發展，並兼顧公正轉型、社會包容，維持社會和諧穩定，逐步邁向2050淨零轉型的目標。

他認為，我們應該把台灣重要的科技產業結合起來，除了分享經驗，做為台灣產業淨零轉型的示範，也能向政府即時反應產業所面臨的困難，公私協力，共同面對。包括台積電（2330）、台達電（2308）、華碩（2357）、和碩（4938）、宏碁（2353）、光寶（2301）、友達（2409）及台灣微軟等企業即共同成立了「台灣氣候聯盟」，號召協力廠商，往淨零之路邁進。

賴清德指出，2021年4月22日世界地球日，蔡總統宣布台灣要達到2050淨零轉型目標。去(2022)年3月，行政院公布了「淨零排放路徑圖」，將在科技研發與氣候法制兩大基礎上，推動能源、產業、生活及社會等四大轉型策略，也預計在2030年前投入9,000億元預算，與業界共同合作，逐步邁向2050淨零目標。立法院今年也通過《氣候變遷因應法》。

他說，成立台灣氣候學院對台灣淨零轉型的意義重大。期盼台灣氣候聯盟與社會各界共同努力，達到以下幾項目標。第一，解決台灣產業界對低碳的各項要求；第二，善用ICT產業科技創新的實力，推動綠色成長戰略，讓台灣經濟能在綠色及數位雙軸心之下，持續發展。

第三，兼顧環境保護、企業公正轉型及社會包容。有能力和技術者較容易達成目標，對於落後者也應該給予協助。我們必須思考更具包容性的社會制度，希望在數位轉型或淨零轉型過程中，不致衍生新的問題，社會也能和諧穩定。