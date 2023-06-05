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南電5月營收月年雙減 低於法人預期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

南電（8046）5月營收月減9.9%、年減36.1%，低於法人預期；分析師指出，第2季雖價格已止穩，不過受到景氣下滑的影響，終端需求疲弱，客戶仍持續下修訂單，使得整體營收仍持續探底，預估單季營收為109.3億元，為2023年的營收谷底，季減13%、年減27.9%，每股稅後盈餘（EPS）約3元。

展望2023年，分析師表示，因終端需求持續疲弱，客戶能見度偏低，雖部份客戶有急單，但延續性不足，第3季旺季恐不如預期，第4季則寄望終端客戶庫存調整告一段落，配合樹林廠二期擴產和錦興廠改造陸續完成，在ABF需求回溫下，2024年營收將重拾成長。

擴產的部分，樹林廠二期擴產進度提前，原本預計明年第1季量產，提前於今年第3季季底開始小量生產，產品為高階的ABF；錦興廠的部分，也將做產線的改造，希望2024年能增加高階載板的產能並提升生產效率。預計2023年資本支出為100億元，低於2022年的169億元；因中美貿易戰持續，公司表示未來也有往東南亞設廠的打算，已積極尋找合適地點。

法人機構表示，預估南電今年營收為500億元，年減22.5%，毛利率為28.96%，較2022年減少11.15個百分點，主要是因為產能利用率偏低和降價的影響；稅後純益96.6億元，EPS約近15元。

營收

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