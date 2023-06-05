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因應氣候變遷 龔明鑫：人力轉型是大工程一定要成功

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委龔明鑫今（5）日指出，氣候變遷是未來30年人類將面臨的最大挑戰，這必須從氣候永續去尋求解方，而解方之中的人才跟人力問題，是重中之重。

龔明鑫今天上午出席「台灣氣候學院揭牌記者會」致詞時指出，根據國際能源總署（IEA）估計，到2030年因應氣候變遷的人才需求可能增加1400萬個，若根據麥肯錫估計，到2050年因應氣候變遷相關所需人才更高達2億200萬，但是在這過程中，可能也有1億8,700萬個職缺可能將消失。

龔明鑫強調，關於人才與人力這是一個很大的轉型工程，如果在這個過程中，人力轉型沒有成功的話，就會變成有2億多個該做的事情沒人做，更有1億多人要失業，也可能導致因應氣候變遷，追求氣候永續沒辦法成功。

龔明鑫指出，蔡總統在2021年世界地球日宣布2050淨零排放是我們國家發展的目標後，近兩年政府也陸續提出了我國的「2050淨零排放路徑」，以及「十二項關鍵戰略」，將最大化2030年前的減碳成果，且氣候變遷因應法也在今年通過正式入法，「所以我們一定要往前走」。

龔明鑫表示，「台灣氣候學院」的成立非常重要，不僅來得正是時候，也相信一定會產生很好的效果，而這對於全世界來說，到了2030年需要的1400萬個人才，台灣也可以有一點點小小貢獻。龔明鑫強調，台灣確實有非常好的能量，也希望能夠將人才訓練和轉型的能量擴充到全世界，「我們有台灣 can have 這樣的精神」。

龔明鑫 氣候變遷

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