台美貿易首批協定簽署 USTR聲明全文曝光

台美21世紀貿易倡議首批協定昨晚簽署，美國貿易代表署（USTR）發言人Sam Michel在簽署典禮上的聲明也隨之曝光，他表示期待後續依據談判架構，展開更多貿易領域的談判。

以下為Sam Michel在台美21世紀貿易倡議簽署典禮聲明中譯：

6月1日稍早，美國副貿易代表Sarah Bianchi出席台美21世紀貿易倡議首批協定簽署典禮，該協定由美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處的代表簽署，旨在加強及深化美國與台灣間的經貿關係。 我們感謝台灣夥伴的協助，以達成此重要里程碑，期待後續依據談判架構，展開更多貿易領域的談判。USTR也在網站上公布台美21世紀貿易倡議首批協定相關細節。

一、關務行政及貿易便捷化

本章將簡化邊境程序及繁瑣程序，使美國企業更便捷、迅速及經濟的將產品提供給台灣及台灣客戶，關務文件將可以電子方式提交，並允許邊境機構接受以電子方式支付關稅、稅款及費用，減少閒置船隻及卡車的等待時間，有助減少溫室氣體排放並減少貨物的腐壞，特別是易腐貨物。

二、良好法制作業

本章將改善法規透明化工具及制度，協助中小企業更加了解美國及台灣市場的法制作業程序，包括法規訂定過程的公眾諮商，將使法規制度更加良善。本章亦設置良好法制作業委員會，以監督本章義務之執行，促進雙方的資訊分享及良好法制合作。

三、服務國內規章

本章將保障服務提供者在申請許可時得到公平對待，確保申請人與監管機構間資訊的流通。監管機構必須獨立於其監管的行業，且必須告知申請人獲得許可的要求，為申請人提供公平的機會以證明其符合要求，並在合理的時間內做出是否核發許可的決定。本章並禁止就核發許可性別歧視。

四、反貪腐

本章要求雙方制定全面性反貪腐措施，防止和打擊賄賂及其他形式貪腐行為。基於美墨加協定建立的反貪腐架構，本章涵蓋洗錢、拒絕外國官員入境、貪腐所得追索以及加強對貪腐舉報人的保護。本章也要求訂定相關程序，使受指控或被判決涉貪官員可能被免職。

五、中小企業

本章旨在促進台美中小企業的貿易及投資機會，包括培訓計劃、貿易教育、貿易融資、貿訪團以及改善中小企業獲得資本和貸款的機會等。雙方同意以線上、公開可用的資源，增進中小企業在台美兩地拓展業務的能力。本章也鼓勵中小企業對話，包括由多元族群、弱勢及少數族群擁有的中小企業。