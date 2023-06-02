台美貿易倡議簽首批協定 財政部：用堆積木方式推FTA

「台美21世紀貿易倡議」首批協定昨（1）日於華府美國在台協會（AIT）總部完成簽署，財政部今（2）日表示，關務行政及貿易便捷化章有助創造雙方更便捷安全的貿易環境。未來將持續配合行政院經貿談判辦公室規劃，運用堆積木方式逐步建構台美自由貿易協定（FTA）洽商基礎。

關務署說明，「台美21世紀貿易倡議」關務行政及貿易便捷化章條文計30條，主要內容包含加速通關措施（如擴大電子化通關作業與預先審核機制之運用、優化快遞貨物通關程序、加速易腐農產品及其他貨物通關等）、貿易商權益保障（如確保資訊公開透明、加強貿易商資料保護、便捷復查及訴願程序等），及深化台美政府間合作（如加強關務執法合作及成立貿易便捷化委員會等）。

關務署進一步表示，加速合法貨物通關及攔截非法貨物於關口係海關首要任務，關務行政及貿易便捷化章條文兼顧便捷與安全，對強化台美雙邊經貿關係及相關機關合作實有助益；關務署已將相關資訊公布於官網，以利民眾參考。