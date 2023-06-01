中美晶與日立冷氣攜手 打造台灣空調業界最大太陽能光電場域

中美晶（5483）集團響應政府發展再生能源政策，與日立冷氣合作建置太陽能系統，攜手打造台灣空調業界最大太陽能光電場域，由中美晶建置與維運太陽光電系統，提供用電大戶解決方案，不僅活化日立冷氣桃園廠區空間，更增加創造綠電效益。今（1）日舉行啟用儀式，見證中美矽晶與日立冷氣共同實踐節能減碳的企業社會責任，中美晶也將持續建構綠能科技與創造潔淨能源，為環境永續貢獻心力。

中美晶表示，與日立冷氣桃園工廠共同合作，利用廠區屋頂及停車場等空間建設太陽能光電面板，總裝置容量達到9.6百萬瓦(MW)，一年總發電量將近1,086萬度，可供應約3,000戶家庭一年的用電，相當於28,000台2.8kW冷氣機持續運轉1年，每年的節碳效益可達5,513公噸。

中美晶進一步指出，集團深耕綠色能源多年，藉由此合作案，與日立冷氣共同打造台灣空調業界單一最大太陽能光電場域。不僅電池、模組都在台灣生產，案場也於台灣建置，降低每一個生產環節的碳足跡，從源頭開始減碳；在地的解決方案可有效縮短供應鏈、建構能源自主性，更強化台灣的能源本土產業鏈的韌性。

此外，台灣的製造業實力聞名於世，其能源消耗也相當可觀。根據政府規範，用電大戶須設置 10 % 以上的綠能設備，如何滿足政府要求並維持穩定生產，是許多製造業者的共同課題。中美矽晶事業版圖不斷拓展，從材料提供者延伸至光電案場並從事維運管理，近年更跨入綠電開發及銷售等領域，成為綠能解決方案的提供者，同時也是客戶滿足綠色用電規範的可靠夥伴，將持續以穩定的能源供應為台灣的經濟發展奠定堅實基礎。