工商協進會對「台美21世紀貿易倡議」首批協定樂觀其成

台美雙方代表於6月1日簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定（first agreement），工商協進會今（1）日對此表達樂觀其成，肯定這項進展將有助於台美企業界拓展合作商機。工商協進會也期許儘快就下一階段的七項議題展開談判，並進一步展開 「台美避免雙重課稅協定」、「台美雙邊貿易協定」及「台美投資保障協定」。

根據行政院經貿談判辦公室公布的協定內容，雙方就「貿易便捷化」、「良好法制作業」、「服務業國內規章」、「反貪腐」及「中小企業」等五項議題已完成談判。

針對上述議題，工商協進會指出：

一、台美完成簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，工商協進會對我國政府的努力表示肯定與感謝。這是拜登政府對外簽署的第一個協定，對提升台美實質關係具有正面意義。

二、「台美21世紀貿易倡議」首批協定的簽署，為我國企業的國際布局開展新的機會，有鑑於「台美21世紀貿易倡議」的架構，與美國積極主導的「印太經濟架構（IPEF）」高度相似，工商協進會期許雙方政府盡快就下一階段的七項議題展開談判，為將來洽簽雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定(FTA)奠定重要基礎，也籲請政府與美方磋商時能充分與國內業者溝通，俾能反映業者利益。

三、工商協進會呼籲台美雙方積極展開 「台美避免雙重課稅協定」，提供台商更多實質誘因，讓台商更積極投資美國，甚至台美可進一步考慮簽訂「BTA」（台美雙邊貿易協定）、「台美投資保障協定」以擴大兩國經貿投資實質效益。